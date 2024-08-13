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奧運籃球／誰是幸運兒？美國男籃球員卡藏一張「三神獸」親簽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國男籃奧運5連霸，球員卡公司趁勢推出球員卡，其中包含一張集結「三神獸」柯瑞、杜蘭特與詹姆斯(由左至右)的簽名卡！ 法新社
美國男籃奧運5連霸，球員卡公司趁勢推出球員卡，其中包含一張集結「三神獸」柯瑞、杜蘭特與詹姆斯(由左至右)的簽名卡！ 法新社

美國男籃隊三大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）首度在奧運合體，順利助隊在巴黎完成5連霸，球員卡公司順勢推出美國隊球員卡，其中還有一張集結「三神獸」的簽名卡，就看誰是幸運兒。

詹姆斯已經39歲，柯瑞和杜蘭特分別是36歲和35歲，儘管4年後奧運在洛杉磯舉行，巴黎仍很有可能是3位球星「最後一舞」，更顯得這張簽名卡珍貴。這張彙集3位球星的球員卡，3人都是穿著美國隊藍色球衣，詹姆斯位於畫面中央，金牌戰狂轟8記三分彈的柯瑞位於卡片左側，成為美國奧運隊史得分王的杜蘭特坐鎮右側。

球卡公司的產品資深副總裁魯拉斯奇（Clay Luraschi）表示，這張球員卡是向在奧運有傑出表現的球員致敬，「三神獸」的簽名卡尤其特別，「這是第一次這3位球員都有簽名的卡片，讓這一張卡更更加特別。

這張珍貴卡片揪隨機出貨，只要購買11.99美元的球員卡就有機會獲得，已有美國收藏品專家預測，這張卡片將有6位數美金的價值。

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