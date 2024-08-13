奧運籃球／美男籃銀河艦隊何時籌建？KD：詹皇去年就開始組團
美國男籃去年在世界盃踢到鐵板，只拿到第4名。今年組成「復仇者聯盟」成功在巴黎奧運雪恥，完成奧運5連霸，杜蘭特（Kevin Durant）受訪時也提到，詹姆斯（LeBron James）去年夏天就開始發訊息組團。
杜蘭特受訪時談到這支美國隊的組建過程，「2022-23賽季時希爾（Grant Hill）和柯爾（Steve Kerr）就來到布魯克林，邀我參加世界盃，我知道對他們來說，2024奧運有多重要，我那時就承諾了。」
杜蘭特接著提到詹姆斯，「去年夏天他開始給每個人發訊息，給出誰應該在球隊的想法，以及詢問是否所有人都會參加。當我們開始發這些訊息時，我就知道我們會聚在一起，這是特別的時刻。」
「我知道柯瑞會參加，因為他沒有打過奧運，他有世界盃金牌，但還想要奧運金牌。所以當那2個人承諾，球隊建立起來後，我知道會很特別」杜蘭特說。
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