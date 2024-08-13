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NBA／去法國不只拿金牌！杜蘭特成足球豪門巴黎聖日耳曼股東

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 路透
杜蘭特。 路透

太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）幫助美國男籃在巴黎奧運奪金後，成為史上首位擁有4面奧運金牌的球員。如今他擁有新身分，成為歐洲足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG）股東。

據ESPN報導，杜蘭特投入數百萬美元成為PSG股東，他透過私募基金Arctos Sports Partners投資，該基金2023年購買PSG12.5%股份，PSG市值約46億美元。

報導指出，杜蘭特投資能幫助PSG在美國的行銷，特別是2025年足球世俱盃和2026年世界盃將在美國舉辦。

杜蘭特是足球迷，同時是美國職業足球大聯盟（MLS）費城聯隊股東，他和PSG主席阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）是朋友，曾多次造訪PSG主場，包含巴黎奧運期間。

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Kevin Durant

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