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奧運籃球／隔扣詹皇震驚全場！法國坦克前鋒：我準備好重返NBA

聯合新聞網／ 綜合報導
亞布塞萊隔扣詹皇。 法新社
亞布塞萊隔扣詹皇。 法新社

2024巴黎奧運已落幕，法國男籃雖在金牌戰不敵美國，但「重型坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）表現出色，還上演隔扣詹姆斯（LeBron James）戲碼，他也喊話準備好重返NBA。

亞布塞萊在2016年NBA選秀大會首輪第16順位被塞爾蒂克選中，他先加入CBA上海大鯊魚隊，隔年才與塞爾蒂克簽約，但他沒獲得重用，只待了2季出賽74場就離開聯盟。

亞布塞萊接著加入CBA南京同曦隊，只待一季就轉往歐洲籃壇，近年效力西甲皇家馬德里隊。上季出賽64場，平均有9.7分4.0籃板，投籃命中率53.1%，三分命中率44.5%。

亞布塞萊連2屆奪下奧運銀牌，今年更入選大會第二隊。據資深記者史坦（Marc Stein）報導，亞布塞萊和皇馬還有一年合約，需支付250萬美元買斷費。亞布塞萊則在個人社群帳號發文表示，「我一直在等待第2次機會，我準備好了。」

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