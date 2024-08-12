SBL／台師大學長當榜樣 「防守大鎖」王家昌成狀元不意外

第22季SBL新人選秀會今天登場，21位報名球員只有4人獲得青睞，創下次低紀錄，獲得「狀元」的台師大前鋒王家昌希望發揮自身防守功力，幫助新東家彰化柏力力隊獲得更多勝場。

台師大出產的「金牌狀元」林信寬在職業聯賽逐漸站穩腳步，陳又瑋、周桂羽和于煥亞等等學長也在各自球隊有一席之地，成王家昌學習目標，「想跟上學長腳步，更加努力。」

來自雲林的王家昌，曾去柏力力測試，當時對鄰近老家的隊伍就留下好印象，今天參加選秀會的心情雖緊張，對率先被唱名不太意外，他笑說：「柏力力就缺我這類型的球員，防守悍將。」

柏力力教練吳俊雄上台將球衣交給王家昌時，一度緊拿不放，製造不少「笑」果，他緩頰說是活絡氣氛，還預告「明年不想第一個上台」。柏力力的「狀元」籤給了王家昌，也是球隊今年選秀會唯一挑選的新人，吳俊雄解釋說，王家昌可補上球隊較欠缺的4號位，另外有在自由球員市場物色人選。

第22季SBL仍由彰化柏力力、裕隆、台銀和台啤與會，今天台啤第一輪就放棄選擇新人機會，代表出席選秀會的教練楊志豪坦言能挑選的球員有限，球隊目前各個位置都沒缺人，因此沒有補進新血。