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奧運籃球／金牌戰被柯瑞射爆 法國麥當勞：下架咖哩沾醬4年
巴黎奧運男籃金牌戰美國隊靠著柯瑞（Stephen Curry）瘋狂三分球攻勢，以98：87擊敗法國，摘下金牌。法國麥當勞官方IG開玩笑表示，考慮下架麥克雞塊「咖哩」口味沾醬。
比賽時間最後3分鐘，法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）進球後追到3分差，但柯瑞隨後進入神射模式連續飆進三分球，最後1分19秒遭貝頓（Nicolas Batum）和亞布塞萊（Guerschon Yabusele）包夾，仍高難度出手命中，他也做出招牌手勢，向巴黎說晚安。
法國麥當勞官方IG附上咖哩口味雞塊沾醬照片，並寫道，「因顯而易見原因，我們考慮下架這款沾醬，至少4年。」網友們全笑翻，紛紛在留言區貼上柯瑞的圖片。
4年後奧運將在洛杉磯進行，屆時柯瑞已40歲、詹姆斯（LeBron James）43歲，杜蘭特（Kevin Durant）則會是39歲；反觀溫班亞瑪只有24歲，有望帶著更成熟的球技，再次率領法國衝擊金牌。
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