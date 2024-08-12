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奧運籃球／曾有92夢幻隊、08救贖隊 詹皇：2024是復仇者聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運美國男籃。 法新社
巴黎奧運美國男籃。 法新社

1992年巴塞隆納奧運美國男籃被封為「夢幻隊」，2008年北京奧運是「救贖之隊」，詹姆斯（LeBron James）則將2024年取名為「復仇者聯盟」。

美國男籃去年在世界盃只拿到第4名，外界認為美國籃球已失去主宰力。不過許多超級巨星宣布參戰巴黎奧運，包含當代最受歡迎的詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）。

本屆奧運可能是3名老將奧運「終局之戰」，杜蘭特首戰面對塞爾維亞瘋狂飆分，柯瑞在關鍵最後2戰大爆發，詹姆斯一路以來穩定輸出，聯手幫助美國完成奧運連霸偉業。詹姆斯繳出場均14.2分8.5助攻6.8籃板，奪下大會MVP。

有記者向詹姆斯提問，「以前有夢幻隊，08年有救贖隊，請問今年是什麼？」詹姆斯回答：「復仇者聯盟。」詹姆斯也提到，「全隊都渴望這個時刻，大家都努力爭取，無法否認美國是本屆奧運最強球隊，我們用金牌證明一切，這面金牌對我很重要。」

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