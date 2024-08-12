奧運籃球／把美國男籃夢幻隊嚇出一身汗的南蘇丹：別人打的是籃球，他們拚的是救國！

1.在巴黎奧運籃球熱身賽上，南蘇丹男籃代表隊險些爆冷擊敗全是NBA球星組成的美國夢幻隊，最終以1分之差惜敗。 2.南蘇丹出身的前NBA球星羅爾‧鄧，感念小時候曾受到的幫助，在成名後回家到鄉，投入金錢、人脈和資源，一手打造出的國家代表隊。 3.南蘇丹是全球最年輕國家，獨立建國僅13年，至今仍有戰亂、貧窮，但男籃國家隊已帶給人民希望，也幫助更多孩子有機會受教育，擺脫難民生活。

比賽來到最後20秒，南蘇丹奧運男籃代表隊對上美國隊的比分來到100：99，南蘇丹領先，美國隊喊了暫停，全場屏氣凝神。

這是一場奧運主辦的籃球熱身賽，由全員都是NBA球星的美國「夢幻隊」，對上第一次參加奧運、僅僅成立3年多，來自非洲的南蘇丹隊。

本來是一場看似實力懸殊的球賽，殊不知嚇出了美國隊一身冷汗。直到靠著頭號球星詹皇（LeBron James）在倒數8秒時的切入上籃，美國才驚險的以1分勝出。

緊接著在奧運男籃預賽上，南蘇丹先是擊敗波多黎各，雖然後來陸續敗給美國、塞爾維亞，無緣晉級8強，但已經讓全世界對這個由前NBA球星羅爾‧鄧（Luol Deng）所帶領的國家隊感到敬佩。

這隻世界級黑馬隊伍，表現如此突出，是因為：

別人打的是籃球，但他們，拚的卻是一個國家的命運。

「我相信我國家的孩子們都很有動力，奧運將使我們所有人團結在一起。」鄧說，而他成功了，他們打籃球的目的，才不只是為了贏球這麼簡單。

全球最年輕國家，從戰亂中獨立僅13年

如果你對於南蘇丹（Republic of South Sudan）這個名稱感到陌生，那很正常，因為它是全世界最年輕的國家，沒有之一。不過13年前，他們才從蘇丹脫離而獨立。

南蘇丹是世界上最年輕，但也是最動亂的國家之一。2023年，他們在脆弱國家指數（FSI）上排名全球第3，僅次於索馬利亞和葉門。

1993年一張禿鷹等著吃小女孩的照片，震驚全球，這張隔年獲得普立茲特寫攝影獎的照片，就是在當時尚未獨立的南蘇丹拍攝。

貧窮、戰亂、難民，一直是這個國家難以甩去的標籤。

體悟到機運很重要，他回家鄉打造籃球隊，傳遞善念

鄧於1985年出生於尚未獨立的南蘇丹，5歲時，擔任政治人物的父親就將全家送往埃及避難，到了1994年，他的家族因得到英國的政治庇護而搬進倫敦。

在埃及時，鄧得到了籃球啟蒙，他在難民營遇見了同樣來自南蘇丹的前NBA球員馬努特‧波爾（Manute Bol），「但我當時其實對籃球沒什麼興趣。」鄧說。波爾主要是教鄧的哥哥們打球，而哥哥們後來再教鄧。

無心插柳的籃球卻改變了他們全家人的命運。

他14歲時到了美國繼續打籃球，2003年時名列全美高中百大籃球員的第2名，僅次於詹皇。他開始成為各大學球隊競相招募的當紅炸子雞。

他的NBA之路從芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）開始，爾後陸續效力過騎士隊、熱火隊、湖人隊，15年的職業球員生涯中，2度入選全明星賽、1次入選年度最佳防守陣容二隊，表現不俗。

身價高漲、甚至拿到大英帝國勳章（OBE）的鄧，生活早已脫離艱困的難民時期，他其實可以過著逍遙富裕的人生，獨善其身就好。他卻選擇回到動亂的祖國南蘇丹，幫當地組織球隊。

關於這個讓許多人費解的選擇，他是這麼說的：「我是機運下的產物。」

他要把自己當年接受到的善念與機會，再傳遞出去。

如果當年不是波爾善良的教導埃及難民營裡的孩子們打籃球，他不會有今天的成就，不會發現自己有打籃球的天賦。當他意識到傳承成功經驗，以及給予機會這件事有多麼重要時，鄧想要回饋南蘇丹，他想用籃球凝聚整個國家，為人民及孩子帶來對生活的盼望。

一人打造出一支奧運代表隊

但，當他回到南蘇丹後，卻發現，這是一個連一座室內籃球場都沒有的國家。

帶著遠大的理想，他先是接任了南蘇丹籃球聯合會的主席，並且在資金不足的情況下，多數時候是由他自掏腰包，支撐運作。

首先，透過人脈，他開始網羅在世界各地為其他國家打球的「難民同胞」。他大量招募已經打入各國職業聯盟、南蘇丹在異鄉為人作嫁的現役籃球隊員，回國加入他的隊伍。這讓南蘇丹國家隊中有超過一半以上的人，都具有難民身份。

這些本來有雙重國籍，大可以為其他國家效力的球員。既然都願意回到家鄉，代表他們是一群不只想打籃球、同時也想讓南蘇丹變得更好的球員。

選對人，讓這支隊伍的凝聚力大增。

再來，鄧認為自己勝任不了教練，因此在2021年，他找來了美國故友，曾在多個NBA球隊擔任助理教練的羅耶爾‧埃維（Royal Ivey），這位想要累積履歷以成為NBA球隊正教練的美國人，答應無償擔任南蘇丹國家隊教練。

這群人一起奮鬥，把不可能變成可能，他們一路從非洲籃球錦標賽打到世界盃，最後甚至代表非洲進入了奧運的五環殿堂。

南蘇丹國家隊球員之一、曾為NBA湖人隊效力的韋尼恩‧加百列（Wenyen Gabriel）在一場賽後訪問表示，鄧想實現的價值正在成型中：「世界上有很多人都不知道南蘇丹這個國家，今天我們代表南蘇丹出戰，面對美國隊展現了我們的潛力，這對許多人來說都是一個驕傲的時刻。」

籃球夢凝聚了全國，暫時放下爭戰

這個國家至今仍充滿動亂及各種暴力衝突，但，只有在籃球國家隊出賽的那一刻，一切都會停止，大家暫時放下手中武器，一起為國家加油。

鄧的籃球夢雖然還沒走到終點，但確實帶給了國家團結與希望。而且，更真實改變了許多青少年的處境。

在男性平均身高185公分的南蘇丹，有許多孩子不知道自己的潛力，只能從事放牛、農忙等低價值的勞動。

今年的奧運代表隊裡有一名17歲的男孩卡曼‧馬魯阿奇（Khaman Maluach），就是被籃球所拯救。「籃球對我來說意義重大。這是上帝給我的禮物，可以影響他人的生活並改變我家人的生活。」

他告訴BBC。曾經因逃亡至烏干達而失學的他，在路邊被發現，剛開始連球鞋都沒有。但現在，他不僅透過打籃球進到NBA非洲學院接受教育，更準備前往杜克大學就讀，明年很可能正式進軍NBA。

鄧知道，有許多像卡曼一樣的孩子，需要的僅僅是一個機會。他也直說，不一定每個孩子都能打到職業隊伍，但至少透過籃球，他們更有機會接受教育。

一個人，想用一顆籃球來救國，聽起來，是既傻、又遙不可及的夢想。

雖然鄧還沒百分之百達成夢想，卻已經走了很長的一段，而且讓世界都看見了他的國家。他可能不是一個最強而有力的領導者，但他一路走來，帶著謙遜的態度以及對理想的堅持，仍舊為南蘇丹擘劃出可期待的未來。

資料來源：Luol Deng Foundation、Sporting News、聯合國難民署

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