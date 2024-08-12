籃球／國小夏季聯賽 南港即時回神、安坑吸收養分 

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
台北南港國小卓宥岑。圖／國小體總提供
台北南港國小卓宥岑。圖／國小體總提供

2024全國小學籃球夏季聯賽11日在台中大同國小賽區進行六女組外卡賽，由台北南港國小出戰新竹市竹蓮國小，甫接任南港國小女籃教練的吳育曇賽前告知小球員不要太在乎勝負，但球隊上半場表現走樣，經過提醒後才即時回神，取得晉級複賽資格。

南港國小開賽不久雖然靠蔡宜臻單打拿到5分，但這分數也停留了很久，直到首節快結束才靠著其他隊友共同拿到8分，雖然上半場拿到15：6的比數，但吳育曇認為上半場表現完全走樣，一堆不該出現的失誤，利用中場時間花了許多時間口頭指導後，下半場才逐漸回過神，以28：8拿下勝利取得晉級複賽資格。

賽後吳育曇坦言，這場比賽的內容令她感到懊惱，主力之一蔡宜臻剛升上六年級，但個人運動能力較強，因此進攻的速度經常令隊友跟不上，導致命中率下滑，她希望配合卓宥岑的外線，兩人一內一外連線能造成破壞力，但這場比賽的內容看起來顯然還需要更多間磨合。

這盃賽對吳育曇教練來說是第一個考驗，因為是第一次帶國小球隊，而且又是國小籃球傳統勁旅，有時候會給自己很大的壓力想力求表現，所幸在全校師生及家長們慢慢溝通後才得以釋懷。

另一場由新北安坑國小對上苗栗縣大同國小，新北安坑國小克服首節5：6落後的分數，在第二節急起直追，帶著16：10的比數進入下半場，雖然第三節又陷入得分低潮，不過林苡璿跳出來扛起全隊連連得手，終場便以29：17獲勝並進入下一輪複賽。

教練楊孟翰賽後表示，這場比賽對小孩壓力比較大，因為輸球就打包回家，還是要以防守做起才能做到教練要的方向，今天罰球命中率不佳及上籃也頻頻放槍，回去再好好修正訓練。今天林苡璿做到教練給她的責任，所以這場比賽也是給小孩成長的過程養分。夏季聯賽是小六比賽的開端，也是暑假期間訓練的最後主要盃賽，賽後檢討為日後的訓練方針政策。

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