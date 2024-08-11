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奧運籃球／巴黎被冰很難受 泰托姆：不影響2028是否參賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
甫拿下NBA總冠軍但在巴黎奧運沒有獲得太多上場時間的泰托姆(中)，雖連兩屆奪下金牌卻難掩落寞。 路透社
甫拿下NBA總冠軍但在巴黎奧運沒有獲得太多上場時間的泰托姆(中)，雖連兩屆奪下金牌卻難掩落寞。 路透社

帶著NBA總冠軍和史上最高薪加入美國隊，泰托姆（Jayson Tatum）的巴黎奧運旅程卻沒太多時間發揮，6場比賽有2場坐滿板凳，今天金牌戰也只出賽11分鐘，讓他坦言不好受，但也強調不會讓情緒影響是否再披國家隊戰袍。

今天收下個人第2面奧運金牌的泰托姆，今天金牌戰只留下2分、3籃板，他說：「這是很難受的個人經驗，但我不會因情緒做任何決定。如果你現在問我會不會打2028年奧運，這是4年後的事情，我會花時間去思考，所以我不會基於這次經驗或個人感受做任何決定。」

泰托姆在金牌戰僅上場11分鐘。 美聯社
泰托姆在金牌戰僅上場11分鐘。 美聯社

今年美國隊由勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）掌兵符，他重申沒讓泰托姆上場無關乎表現，而是和對手陣型有關。除2場對上塞爾維亞的比賽泰托姆都沒上陣，安比德（Joel Embiid）分組賽碰南蘇丹時沒出賽，今天泰托姆的塞爾蒂克隊友懷特（Derrick White）坐滿板凳，哈利伯頓（ Tyrese Haliburton）更有3場比賽沒有出賽紀錄。

泰托姆連兩屆奧運奪金 路透社
泰托姆連兩屆奧運奪金 路透社

泰托姆多次提到，很興奮球隊完成連霸，不希望自己處境模糊焦點，但也表示聽到很多支持自己的聲音、收到很多關心訊息，讓他十分感謝，只是雖然得到很多溫暖力量，自己終究還是人類，「我為這次比賽犧牲很多，非常、非常努力，所以這是很艱困的時刻。」

不過泰托姆也表示，在NBA新賽季開打之前會整理好自己，「就像我之前所說，這會是我從中學習的經驗，絕對是個挑戰，同時要充滿謙遜。」

年輕的泰托姆(右)仍有機會在未來繼續出征奧運。 歐新社
年輕的泰托姆(右)仍有機會在未來繼續出征奧運。 歐新社

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