快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

奧運籃球／「銀」恨落淚 溫班亞瑪宣告：以後換我可憐對手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

法國隊連兩屆奧運挑戰金牌，今天在當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26分發揮下一度看到終結美國隊連霸的機會，但擋不住美國射手柯瑞（Stephen Curry）神準外線，最終以87：98敗陣，「銀」恨逼出溫班亞瑪眼淚，不過年僅20歲的法國長人預告，自己持續學習和成長，幾年後將會是自己去可憐對手。

今年全票奪下NBA年度新人的溫班亞瑪，首度參加奧運就以地主身份迎敵，他金牌戰攻下全場最高26分，是美國金牌戰遭遇對手的史上第二高分，外帶7籃板和2助攻，雖沒能扳倒對手，仍獲得球迷掌聲及最佳五人肯定。

賽後落淚的溫班亞瑪說：「我們會享受這時刻，這很棒，我以隊友為榮，以我們在巴黎做的成績為榮，我會好好沈浸在此，感受發生的事情。」

溫班亞瑪在NBA菜鳥球季繳出場均21.4分、10.6籃板和3.9助攻，巴黎奧運6場比賽也有15.8分、9.7籃板演出，他表示最終戰打出奧運初體驗的最好表現，「我總是想幫助球隊，不管需要做什麼，我都做好犧牲準備。」他提到，前幾場比賽被防守針對，隊友在得分上挺身而出，今晚換自己扛起責任。

儘管沒能拿下心目中最渴望的金牌，溫班亞瑪仍在五環殿堂展現傲人天賦，他也霸氣宣告，自己仍在進化，經歷的一切都是過程，「我還在學習，之後幾年我會為我們對手擔心，不管是NBA、FIBA，到處的對手。」

頒獎典禮上只會播放奪金隊伍的國歌，不過法國獲頒銀牌時，觀眾自發清唱起法國國歌，溫班亞瑪也成第一批加入唱國歌的球員。

「這是難以置信的體驗，唱國歌是我最喜歡的部份之一。」溫班亞瑪表示，自己才20歲，但在自家主場參加奧運，且有機會挑戰金牌，未來不知是否還有機會，「這讓我又想落淚了，這次是那麼好的機會。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

延伸閱讀

影／奧運輕艇好手賴冠傑返國鄉親熱情接機 出現最大亮點是「她」

奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了

奧運拳擊／林郁婷摘金 波蘭女將「高舉1手勢」再掀熱議

奧運拳擊／難擋林郁婷兩大致勝絕招 波蘭對手點出金牌戰關鍵

相關新聞

奧運籃球／金牌戰尾聲連飆3記三分彈 柯瑞笑：我佩服我自己

第一次參加奧運，美國男籃當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在金牌戰大演個人秀，全場三分球12投8中轟進24分...

奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

連兩屆奧運男籃金牌戰上演的美國隊和法國隊大戰，戰果也相同，衛冕軍美國靠柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆進4...

奧運籃球／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝

奧運男籃衛冕軍美國隊今天靠當家射手柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆4記三分彈、全場12投8中轟下24分，以...

PLG／補強後場 獵鷹簽下193公分美籍雙能衛

台鋼獵鷹今天宣佈新賽季迎來外籍後衛飛雷神（Branden Frazier），新外援過去效力多個歐洲職籃聯盟，屬於控球、得...

奧運籃球／「銀」恨落淚 溫班亞瑪宣告：以後換我可憐對手

法國隊連兩屆奧運挑戰金牌，今天在當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26分發揮下一度看到終結美國隊連霸...

奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了

美國隊今天在巴黎奧運成功擊敗地主法國，達成奧運5連霸。賽後詹姆斯（LeBron James）接受回顧了最後1次的奧運之旅，也談到另外兩位「3巨頭」柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。