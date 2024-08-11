奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了

美國隊今天在巴黎奧運成功擊敗地主法國，達成奧運5連霸。賽後詹姆斯（LeBron James）接受回顧了最後1次的奧運之旅，也談到另外兩位「3巨頭」柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）的精彩表現。

詹姆斯奪金後展現俏皮一面。 法新社

「這對美國籃球來說是一個偉大的時刻，我們一起走過了，」詹姆斯說道：「無論資格賽、淘汰賽發生任何事情，我們都保持一貫狀態，最後迎來了屬於我們的時刻，而這就是我們想要的。」他在奧運上演全能身手，場均貢獻14.2分、6.8籃板、8.5助攻外帶1.3抄截，最終獲選為巴黎奧運MVP，對此他先是謙虛感謝投票委員，接著表示球隊獲勝才是最重要的，「但能得獎還是很酷。」

詹姆斯獲得個人第3面奧運金牌。 美聯社

接著談到曾經宿敵、現在隊友的柯瑞時，這位39歲老將毫不吝嗇給予稱讚。奧運前4戰柯瑞狀況不佳，但準決賽和冠軍賽找回準星，兩戰共得60分，3分球26投17中，在面對法國時甚至頻頻上演高難度進球，用8顆3分射下金牌，賽後也被評選為總決賽MVP。「我以前見過，但是穿著不同隊服，很高興跟他（柯瑞）同隊，」看到柯瑞下起3分雨，詹姆斯說道：「只要一直找到他，給他球就對了。」

詹姆斯(左)聯手柯瑞向法國隊說晚安。 美國聯合通訊社

除了柯瑞，奧運「死神」杜蘭特在系列賽中也扮演重要角色，並得到了生涯第4面奧運金牌，成為史上第一位擁有4面奧運金牌的男子籃球運動員。而詹姆斯也談論道：「杜蘭特是歷史上最偉大的球員之一，這甚至不是一個問題，我的意思是，看看他的天賦，和技術，就是我們見過最好的籃球運動員之一。」

Kevin Durant becomes first four-time gold medallist in men's Olympic basketball 😲 #Paris2024



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2028年洛杉磯奧運詹姆斯確定不會出戰，不過他已向世人證明對籃球的熱愛不受年齡限制，「這就是籃球世界，大家都熱愛這項運動，我們只是希望能持續激勵世界各地的人們，並一起享受如此美好的時刻。」

詹姆斯(左)和戴維斯攜手奪冠後又摘金牌。 美聯社