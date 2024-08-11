快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了

聯合新聞網／ 綜合報導
「三巨頭」柯瑞（左）、詹姆斯（中）、杜蘭特（右）幫助美國隊奧運5連霸成功。 新華社
「三巨頭」柯瑞（左）、詹姆斯（中）、杜蘭特（右）幫助美國隊奧運5連霸成功。 新華社

美國隊今天在巴黎奧運成功擊敗地主法國，達成奧運5連霸。賽後詹姆斯LeBron James）接受回顧了最後1次的奧運之旅，也談到另外兩位「3巨頭」柯瑞Stephen Curry）和杜蘭特Kevin Durant）的精彩表現。

詹姆斯奪金後展現俏皮一面。 法新社
詹姆斯奪金後展現俏皮一面。 法新社

「這對美國籃球來說是一個偉大的時刻，我們一起走過了，」詹姆斯說道：「無論資格賽、淘汰賽發生任何事情，我們都保持一貫狀態，最後迎來了屬於我們的時刻，而這就是我們想要的。」他在奧運上演全能身手，場均貢獻14.2分、6.8籃板、8.5助攻外帶1.3抄截，最終獲選為巴黎奧運MVP，對此他先是謙虛感謝投票委員，接著表示球隊獲勝才是最重要的，「但能得獎還是很酷。」

詹姆斯獲得個人第3面奧運金牌。 美聯社
詹姆斯獲得個人第3面奧運金牌。 美聯社

接著談到曾經宿敵、現在隊友的柯瑞時，這位39歲老將毫不吝嗇給予稱讚。奧運前4戰柯瑞狀況不佳，但準決賽和冠軍賽找回準星，兩戰共得60分，3分球26投17中，在面對法國時甚至頻頻上演高難度進球，用8顆3分射下金牌，賽後也被評選為總決賽MVP。「我以前見過，但是穿著不同隊服，很高興跟他（柯瑞）同隊，」看到柯瑞下起3分雨，詹姆斯說道：「只要一直找到他，給他球就對了。」

詹姆斯(左)聯手柯瑞向法國隊說晚安。 美國聯合通訊社
詹姆斯(左)聯手柯瑞向法國隊說晚安。 美國聯合通訊社

除了柯瑞，奧運「死神」杜蘭特在系列賽中也扮演重要角色，並得到了生涯第4面奧運金牌，成為史上第一位擁有4面奧運金牌的男子籃球運動員。而詹姆斯也談論道：「杜蘭特是歷史上最偉大的球員之一，這甚至不是一個問題，我的意思是，看看他的天賦，和技術，就是我們見過最好的籃球運動員之一。」

2028年洛杉磯奧運詹姆斯確定不會出戰，不過他已向世人證明對籃球的熱愛不受年齡限制，「這就是籃球世界，大家都熱愛這項運動，我們只是希望能持續激勵世界各地的人們，並一起享受如此美好的時刻。」

詹姆斯(左)和戴維斯攜手奪冠後又摘金牌。 美聯社
詹姆斯(左)和戴維斯攜手奪冠後又摘金牌。 美聯社

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 Kevin Durant LeBron James Stephen Curry 巴黎奧運籃球 杜蘭特 柯瑞 詹姆斯

相關新聞

奧運籃球／金牌戰尾聲連飆3記三分彈 柯瑞笑：我佩服我自己

第一次參加奧運，美國男籃當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在金牌戰大演個人秀，全場三分球12投8中轟進24分...

奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

連兩屆奧運男籃金牌戰上演的美國隊和法國隊大戰，戰果也相同，衛冕軍美國靠柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆進4...

奧運籃球／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝

奧運男籃衛冕軍美國隊今天靠當家射手柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆4記三分彈、全場12投8中轟下24分，以...

PLG／補強後場 獵鷹簽下193公分美籍雙能衛

台鋼獵鷹今天宣佈新賽季迎來外籍後衛飛雷神（Branden Frazier），新外援過去效力多個歐洲職籃聯盟，屬於控球、得...

奧運籃球／「銀」恨落淚 溫班亞瑪宣告：以後換我可憐對手

法國隊連兩屆奧運挑戰金牌，今天在當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26分發揮下一度看到終結美國隊連霸...

奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了

美國隊今天在巴黎奧運成功擊敗地主法國，達成奧運5連霸。賽後詹姆斯（LeBron James）接受回顧了最後1次的奧運之旅，也談到另外兩位「3巨頭」柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。