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奧運籃球／39歲詹皇勇奪MVP 總教練心中有其他人選

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
全能輸出的詹姆斯勇奪奧運男籃MVP。 法新社
全能輸出的詹姆斯勇奪奧運男籃MVP。 法新社

美國隊今天在巴黎奧運男籃金牌戰以98：87擊退地主法國隊，完成奧運5連霸，金牌戰攻下14分、6籃板、10助攻的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）獲選MVP，生涯榮耀再添一筆，不過美國總教練柯爾（Steve Kerr）心中的MVP另有其人。

39歲的詹姆斯今年帶著花白鬍子出征巴黎奧運，6場比賽場均繳出14.2分、6.8籃板和8.5助攻表現，投籃命中率達6成6，讓他在4座NBA年度MVP、4座NBA總冠軍賽MVP、3座NBA明星賽MVP後，再獲得特別的奧運MVP肯定。

「我們獲勝了，這是最重要的事情。（MVP）是種榮幸，我不知道誰來投票或是什麼情況，就是非常謙遜他們把票投給我。」詹姆斯表示，MVP肯定是伴隨完成衛冕，「這就是對我來說最重要的事，但這也很酷。」

柯爾讚賞布克(中)是美國隊的無名MVP。 路透社
柯爾讚賞布克(中)是美國隊的無名MVP。 路透社

柯爾則是透露，布克（Devin Booker）是這趟衛冕旅程的重要成員，「布克表現不可思議，他從NBA到這裡完全轉換自己角色，就像是我們的無名MVP。」

金牌戰攻下15分的布克，今天比賽的正負值是正18，全隊中僅次於轟下8記三分彈的柯瑞（Stephen Curry），6場比賽加起來正負值更達到正76，以自身好表現迎接生涯第2面奧運金牌。

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