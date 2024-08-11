奧運籃球／再戰2028洛杉磯？詹皇、杜蘭特不說死 留想像空間

美國男籃今天在巴黎奧運金牌戰以98：87力退地主法國隊，完成6戰全勝5連霸目標，陣中3名超級球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）頒獎典禮後還一起留下金牌合影，不過同樣畫面4年後洛杉磯奧運有沒有機會複製，年齡成最大變數。

詹姆斯年底就要滿40歲，同年的柯瑞和杜蘭特分別是36歲和35歲，是否再戰洛杉磯成今天完成連霸後的話題。柯瑞在記者會上沒被問到再戰洛杉磯的問題，詹姆斯和杜蘭特則是給了模糊答案，沒有把話說死。

詹姆斯(左)和杜蘭特時隔12年再度攜手拿下奧運金牌。 美聯社

4年後就43歲的詹姆斯說，沒辦法想像自己參加洛杉磯奧運，不過也補充說，沒想過自己會打巴黎奧運，「但從現在開始還有4年，我沒辦法想像。」

連4屆奧運都披上美國隊戰袍的杜蘭特，巴黎奧運期間成為美國籃球隊史不分男、女籃的的奧運得分王，洛杉磯奧運時將是詹姆斯目前年紀，被問到是否再戰時他回說：「2028年的事，誰知道呢，拭目以待。」

詹姆斯2004年雅典奧運首度參賽只拿下銅牌，2008年北京、2012年倫敦和今年都拿下金牌，4面獎牌在手和杜蘭特並列美國男籃紀錄，不過倫敦奧運年起無役不與的杜蘭特今天成為4金得主，寫下美國男籃第一人新猷。