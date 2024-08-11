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奧運籃球／金牌戰尾聲連飆3記三分彈 柯瑞笑：我佩服我自己

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞在金牌戰用8顆三分球向法國說晚安。 法新社
柯瑞在金牌戰用8顆三分球向法國說晚安。 法新社

第一次參加奧運，美國男籃當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在金牌戰大演個人秀，全場三分球12投8中轟進24分，最後2分鐘內的3顆進球難度更是一球比一球高，連自己都笑說「佩服自己」。

連兩屆奧運上演美國和法國的爭金戲碼，今天美國雖握有泰半領先，但法國第四節一度追到3分差，柯瑞先飆進單場第5記三分彈，接續3次出手也彈無虛發，最後1球甚至在法國兩人防守下拉高弧度仍進球，讓全場陷入瘋狂，自己也擺出招牌的「睡覺」慶祝手勢。

柯瑞用奧運金牌成就籃球生涯完美榮耀。 歐新社
柯瑞用奧運金牌成就籃球生涯完美榮耀。 歐新社

助隊以98：87擊敗法國，柯瑞掛上金牌燦笑，他說：「每次出手，我都覺得會進球。那是一連串的發射，我眼裡只有籃框，我甚至沒看誰在我眼前。」柯瑞最後的外線連發不只讓觀眾、隊友印象深刻，連自己都很振奮，他笑說：「連我都佩服自己，這是肯定的。」

美國隊教練柯爾（Steve Kerr）也是柯瑞在NBA勇士隊合作多年的教練，他表示已經看過柯瑞好幾次的神準演出，但百看不厭，「這是金牌戰，有那麼多的優秀選手，但我們仍覺得我們有最優秀的球員。」

柯瑞用三分球殺死比賽。 路透社
柯瑞用三分球殺死比賽。 路透社

柯瑞4強賽13投9中轟下全場最高36分，成美國逆轉塞爾維亞重要人物，今天又飆進8記外線，一掃前4場球合計20投僅5中的三分球情況。他表示，儘管前幾戰狀況不佳，教練提醒自己保持專注，最後2戰也發揮效果，尤其最後2分半鐘十分特別，全場氣氛熱烈，「我活在那個當下，享受自己表現。」

這是柯瑞生涯第一次參與五環盛會，助隊完成5連霸，個人也獲得人生第一面奧運金牌，獲選大會最佳五人的他說：「這就是我想像的一切，甚至更多。與更衣室這群人一起完成這件事的興奮程度難以置信，我們一起延續美國男籃的統治地位，我們都知道會很困難，這是種如釋重負的感覺，同時很有成就感。」

柯瑞首次參加奧運就收下金牌。 路透社
柯瑞首次參加奧運就收下金牌。 路透社

36歲的柯瑞提到，看過其他選手獲得獎牌，自己一直想像拿到獎牌的感覺，如今終於如願以償，「這是很特別的時刻。」

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