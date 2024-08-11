奧運籃球／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝

奧運男籃衛冕軍美國隊今天靠當家射手柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆4記三分彈、全場12投8中轟下24分，以98：87力退地主法國隊完成5連霸，36歲的柯瑞也收下生涯第一面奧運金牌，蒐集到生涯最後一塊大賽拼圖。

柯瑞是今年美國隊第二資深球員，僅次於39歲的的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）；和柯瑞同年的杜蘭特（Kevin Durant）今年已是連4屆奧運與會，柯瑞卻是首度參賽。

2012年倫敦奧運的柯瑞還沒躋身聯盟一線球星，2016年里約奧運因健康因素退出國家隊，當年獲得NBA年度MVP的他發出聲明表示，考量腳踝和膝蓋傷勢，相信不參加里約奧運是對個人生涯的最好決定。

東京奧運時，柯瑞再因新冠肺炎疫情選擇不參加，因此直到今年才以36歲「高齡」成星光熠熠的美國隊奧運菜鳥。

生涯第一次踏上五環殿堂舞台，柯瑞分組賽3戰加上8強賽發揮不佳，4場比賽合計三分球20投僅5中，4戰加總只拿29分，受到許多批評，但4強賽對上塞爾維亞隊狂轟9記三分彈在內的36分，成美國克服兩位數落後逆轉功臣。

今天面對地主一路糾纏，柯瑞第四節末再展現招牌神射，最後4次外線出手全部命中，除在五環聖殿擺出招牌的「睡覺」慶祝手勢，也澆熄法國反撲氣焰，最終在老婆、小孩場邊見證下高舉金牌，集滿生涯所有大賽榮耀。

【中央社巴黎10日綜合外電報導】

NBA史上三分球王柯瑞（Stephen Curry）今天大發神威，終場前2分多鐘連飆4記三分彈，全場共砍8顆三分球轟下24分，率領美國以98比87打敗地主法國，收下巴黎奧運男籃金牌。

美國獲勝後完成奧運5連霸大業，杜蘭特（KevinDurant）拿下個人第4面奧運金牌，成為男籃史上最多金球員，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的3金1銅。

柯瑞砍下美國隊最高的24分，但對法國最致命的是他在比賽剩2分43秒時連續飆進4顆三分球，其中終場前1分19秒的三分彈，將比數拉開到93比84，還擺出招牌的晚安「睡覺」手勢，為比賽底定勝負。柯瑞全場三分球12投8中，命中率高達67%。

杜蘭特與布克（Devin Booker）各為美國攻下15分，本屆美國隊得分、籃板、助攻三冠王詹姆斯（LeBron James）得到14分。詹姆斯生涯4度參加奧運，拿到3面金牌。

首次打奧運的溫班亞馬（Victor Wembanyama）一掃前幾場的低迷表現，今天得到法國最多的26分，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）以20分居次。法國落敗之後，溫班亞馬以毛巾蓋住臉部，忍不住落下眼淚。

美國與法國的這場金牌戰是上屆東京奧運冠軍戰的重演，美國一路領先，第3節之初差距來到14分，看似將揚長而去。但美國進攻手感開始冷卻，法國發動一波12比4的攻勢，在這節還有3分5秒時將比數拉近到65比69只落後4分。

第4節法國一度追到僅落後3分，但在柯瑞瘋狂發射三分彈後，法國無力再追分。

美國在2004年雅典奧運僅獲銅牌，接下來在2008年北京奧運雪恥封王，2012年倫敦、2016年里約、2020年東京及2024年巴黎奧運都完成衛冕任務，寫下5連霸的紀錄。

本屆美國隊眾星雲集，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特、恩比德（JoelEmbiid）都是得過NBA年度最有價值球員（MVP）殊榮的超級球星，但前3人分別為39歲、36歲、35歲，這應該是這3名老將最後一次在奧運聯手出擊。