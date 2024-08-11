▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

連兩屆奧運男籃金牌戰上演的美國隊和法國隊大戰，戰果也相同，衛冕軍美國靠柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆進4顆外線、全場三分球12投8中轟下24分，以98：87轟下地主，生涯第一次參加奧運如願助隊完成5連霸。

法國開賽在當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）7分貢獻下取得11：10領先，但美國有布克（Devin Booker）和愛德華（Anthony Edwards）合拿7分拿回優勢，首節取得20：15領先。

法國第二節打出10：4攻勢一度反超，但詹姆斯（LeBron James）先投進超前球，布克和柯瑞再接連投進三分球，阿德巴約（Bam Adebayo）再雙手暴扣，美國回敬13：6攻勢要回領先。

主場的法國不甘示弱，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）2分13秒更「隔扣」詹姆斯且造成犯規，完成「3分打」後將比數追近到36：40，不過美國靠柯瑞單節第2顆外線破網、布克快攻得手，一波6：0攻勢讓領先擴大到兩位數，半場打完也取得49：41優勢。

美國上半場投進9記三分彈，布克拿13分是美國唯一得分兩位數的球員；法國得分集中在兩人，亞布塞萊攻下15分，溫班亞瑪13分。

奧運男籃金牌戰美國隊和法國隊大戰，衛冕軍美國靠柯瑞第四節末連飆進4顆外線、全場三分球12投8中轟下24分。法新社

第三節柯瑞再展現招牌神射，開節不到4分鐘投進2記三分彈，讓美國領先再擴大到61：47；法國在溫班亞瑪和佛尼爾（Evan Fournier）接連投進三分彈下追到59：65，美國在詹姆斯回敬外線、戴維斯籃下也得手下領先再擴大，但法國最後30秒先有佛尼爾飆進外線，德科洛（Nando De Colo）再完成壓哨上籃，三節打完讓差距縮小到66：72。

美國第四節在哈勒戴（Jrue Holiday）投外線、詹姆斯暴扣下維持優勢，法國雖在亞布塞萊和溫班亞瑪領軍下追到79：82，但柯瑞馬上投進單場第5記三分彈，1分51秒又追加外線，儘管貝頓（Nicolas Batum）也飆進三分彈，但柯瑞1分18秒又轟進大號三分球，讀秒階段又在對位下投進三分球，直接擺出招牌的「睡覺」慶祝手勢，最終美國就以98：87擊退地主。

柯瑞4強賽飆進9記三分彈，是美國逆轉塞爾維亞功臣，今天再以超過6成命中率轟下8記三分球，其中3球集中在最後2分鐘；美國還有布克和杜蘭特各15分，詹姆斯14分發揮。

地主以溫班亞瑪26分最佳，但沒能留下金牌，賽後忍不住落淚。

柯瑞讀秒階段在對位下投進三分球，直接擺出招牌的「睡覺」慶祝手勢。 歐新社

【中央社巴黎10日綜合外電報導】

巴黎奧運男籃決賽今天登場，美國以98比87擊敗地主法國，締造奧運5連霸大業，杜蘭特個人第4面奧運金牌到手，成為男籃史上最多金球員。

美國封王後，杜蘭特（Kevin Durant）拿下第4面奧運金牌，成為男籃史上擁有最多奧運金牌的球員，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的3金1銅。

美國在2004年雅典奧運僅獲銅牌，接下來在2008年北京奧運雪恥封王，2012年倫敦、2016年里約、2020年東京及2024年巴黎奧運都完成衛冕任務，寫下5連霸的紀錄。

本屆美國隊眾星雲集，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特、恩比德（JoelEmbiid）都是得過NBA年度最有價值球員（MVP）殊榮的超級球星，但前3人分別為39歲、36歲、35歲，這應該是這3名老將最後一次在奧運聯手出擊。