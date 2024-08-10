奧運籃球／約柯奇大三元領軍 塞爾維亞輕取德國奪銅

巴黎奧運男籃銅牌戰今天登場，塞爾維亞靠著大前鋒約柯奇繳出大三元，加上5位隊友得分也達到雙位數的亮眼表現，終場就以93比83擊敗德國摘銅。

男籃銅牌戰在伯西體育場（Bercy Arena）點燃戰火，塞爾維亞首節打完以30比21的領先優勢進入第2節，隨即就取得雙位數領先，並藉著一波7比0的攻勢，曾超前多達14分。

落後的德國苦苦追趕，分差縮小至個位數，半場打完塞爾維亞以46比38領先8分。比賽來到第3節，即使德國兩度喊停重整攻防，仍無法遏止塞爾維亞在外線和禁區頻頻得手，甚至曾以64比45領先德國19分。

德國仍力圖振作，第3節打完以63比72落後9分，不過第4節開局，塞爾維亞就靠著約柯奇（NikolaJokic）遠投近切先聲奪人，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也投進三分球建功，比數又拉開到77比65。

之後塞爾維亞曾超前多達15分，並一路維持領先至終場，最後就以10分差距奪下本屆奧運銅牌。

約柯奇攻下19分、12籃板、11助攻大三元表現。 美聯社

約柯奇今天勇奪19分，與隊友米西奇（Vasilije Micic）並列全場最高得分球員，他另外也拿下12籃板、11助攻，繳出大三元表現。

除了約柯奇與米西奇，佩彼特盧舍夫（Filip Petrusev）、波格丹諾維奇、馬林可維契（Vanja Marinkovic）和阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）得分也達到雙位數。

德國方面，F.華格納（Franz Wagner）得18分為全隊最高，哥哥M.華格納（Moritz Wagner）、施羅德（Dennis Schroder）及蒂曼（Johannes Thiemann）得分同樣有雙位數。

回顧塞爾維亞男籃隊過往的奧運奪牌紀錄，曾分別於1996年亞特蘭大奧運和2016年里約奧運鍍銀，本屆奧運則於4強戰以些微之差敗給美國無緣爭冠。

今天這場銅牌戰重演去年世界盃男籃決賽戲碼，當時也是塞爾維亞與德國爭冠，不過最後的贏家是德國。

至於本屆奧運男籃金牌戰將於台灣時間明天凌晨3時30分登場，由地主法國對決尋求5連霸的美國。