奧運籃球／杜蘭特金牌戰有望先發 劍指一項偉大紀錄

美國男籃在巴黎奧運4強戰中克服最多17分落後，上演大逆轉，擊敗塞爾維亞闖進金牌戰，力拼5連霸。「死神」杜蘭特（Kevin Durant）在4強戰決勝節的關鍵發揮，使得美國教練團在金牌戰前做出變陣，杜蘭特預計將先發上場。

根據外媒《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，美國隊計畫將在對上地主法國的金牌戰中讓杜蘭特先發，讓後衛哈勒戴（Jrue Holiday）從板凳出發。

國際賽殺神杜蘭特將回歸先發。 新華社

杜蘭特在本屆奧運都是替補上陣，場均貢獻13.6分、3籃板與2助攻。他生涯在奧運得分來到503分，成為奧運男籃史上第8位「500俱樂部」成員，也是美國隊歷史得分王。接下來在金牌戰中，還有望超越阿根廷諾布里（Manu Ginobili）的523分。

除了得分紀錄外，杜蘭特還有望挑戰一項歷史霸業，目前他已經獲得3面奧運金牌，若美國隊能成功5連霸，杜蘭特也將成為史上首位在奧運獲得4面金牌的男籃運動員。