奧運籃球／法國男女籃皆闖金牌戰 挑戰美國終極大魔王
法國男籃隊昨天在巴黎奧運晉級決賽，女籃隊今天又搶下金牌戰門票，而且對手也是美國，身為地主的法國力拚雙金。
綜合路透社和法新社報導，法國男籃隊昨天在刺激的4強賽以73比69打贏德國；法國女籃隊今天則是在4強戰延長賽後以81比75擊敗比利時，挺進11日的金牌戰。
法國延長賽贏球功臣威廉斯（Gabby Williams）說：「我們實至名歸。我非常以全隊為榮。我熱愛這些時刻，這很正常，畢竟這是奧運4強賽。」威廉斯拿下全隊最高的18分。
她說：「我們不會以20分差距贏得比賽。老實說，我料到比賽會像這樣，我寧可像這樣激戰贏球也不要打一場輕鬆的比賽。」
男、女籃金牌戰面對美國隊，法國將是不被看好的一方。詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）等NBA巨星領銜的美國隊將尋求奧運男籃5連霸，然後隔天美國夢幻女籃則是要力拚空前的8連霸。
法國女籃隊今天4強賽正規時間終場前50秒以66比60領先，看似勝券在握，但比利時絕地大反攻，逼入延長賽。比利時之後在最後55秒追到只落後1分，然而威廉斯關鍵時刻投籃得手且兩罰命中，成為法國贏球功臣。
稍早另一場女籃4強賽，美國以85比64痛宰澳洲隊。
美國隊4人得分達雙位數，包括WNBA兩屆年度最有價值球員（MVP）史都華（Breanna Stewart）拿下全場最高16分。
史都華表示：「我認為比數看不出真實戰況。即使我們比分贏很多，我們還是繼續按照我們想要的方式比賽並且敬佩對手。」
隊友湯瑪斯（Alyssa Thomas）說：「我認為金牌就是標準。無論我們在世界何方，這都是我們的目標，奪金就是我們來這裡的目的。」
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