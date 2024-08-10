奧運籃球／法國男女籃皆闖金牌戰 挑戰美國終極大魔王

法國連續兩屆奧運都打進最後金牌戰。 路透社

法國男籃隊昨天在巴黎奧運晉級決賽，女籃隊今天又搶下金牌戰門票，而且對手也是美國，身為地主的法國力拚雙金。

綜合路透社和法新社報導，法國男籃隊昨天在刺激的4強賽以73比69打贏德國；法國女籃隊今天則是在4強戰延長賽後以81比75擊敗比利時，挺進11日的金牌戰。

法國女籃驚險擊敗比利時，將面對奧運60連勝的美國夢幻女籃。 法新社

法國延長賽贏球功臣威廉斯（Gabby Williams）說：「我們實至名歸。我非常以全隊為榮。我熱愛這些時刻，這很正常，畢竟這是奧運4強賽。」威廉斯拿下全隊最高的18分。

她說：「我們不會以20分差距贏得比賽。老實說，我料到比賽會像這樣，我寧可像這樣激戰贏球也不要打一場輕鬆的比賽。」

男、女籃金牌戰面對美國隊，法國將是不被看好的一方。詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）等NBA巨星領銜的美國隊將尋求奧運男籃5連霸，然後隔天美國夢幻女籃則是要力拚空前的8連霸。

法國女籃隊今天4強賽正規時間終場前50秒以66比60領先，看似勝券在握，但比利時絕地大反攻，逼入延長賽。比利時之後在最後55秒追到只落後1分，然而威廉斯關鍵時刻投籃得手且兩罰命中，成為法國贏球功臣。

稍早另一場女籃4強賽，美國以85比64痛宰澳洲隊。

美國隊4人得分達雙位數，包括WNBA兩屆年度最有價值球員（MVP）史都華（Breanna Stewart）拿下全場最高16分。

美國男籃瞄準奧運5連霸。 路透社

史都華表示：「我認為比數看不出真實戰況。即使我們比分贏很多，我們還是繼續按照我們想要的方式比賽並且敬佩對手。」

隊友湯瑪斯（Alyssa Thomas）說：「我認為金牌就是標準。無論我們在世界何方，這都是我們的目標，奪金就是我們來這裡的目的。」