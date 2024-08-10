奧運籃球／安比德無懼法國噓聲 霸氣回：我會叫他們滾蛋
美國在奧運男籃4強賽以95：91對強敵塞爾維亞上演大逆轉，而賽前因國籍問題遭到法國球迷狂噓的美國中鋒安比德（Joel Embiid）也砍下19分，談及隨後在金牌戰與法國的正面交鋒，安比德霸氣回應：「我會叫他們滾蛋。」
安比德具有美國、喀麥隆與法國三重國籍，原先被認為有望替法國出征奧運，與戈貝爾（Rudy Gobert）以以及溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成三塔陣容，但最終卻選擇加入美國隊，不只法國球迷感到憤怒，連法國籃協都痛批他「浪費時間」。
而安比德與美國隊一路過關斬將，最後竟要在金牌戰對上法國這個大冤家。在接受外媒採訪時他則認為自己從未做出任何確切的承諾，「坦白說，我不明白為何我受到這麼多人批評。」安比德說，「他們會噓聲四起，而我會反擊，然後叫他們滾蛋。」
安比德在2022年取得法國國籍，因此被法國球迷們寄予厚望，不過在奧運徵召期間，安比德就曾說明最終選擇美國隊的原因：「我從16歲就待在美國，我的大半人生都在這，另一半則在老家喀麥隆。我在美國擁有家庭，並完成了很多事，就這麼簡單。」
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