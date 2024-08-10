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奧運籃球／詹姆斯再秀大三元…美男籃逆轉 明凌晨與法搶冠

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
美國隊昨天驚險闖進奧運男籃金牌戰，詹姆斯（右二）、柯瑞（左二）激動地相互打氣，戴維斯（左）及杜蘭特（右）也很興奮。特派記者季相儒／攝影
美國隊昨天驚險闖進奧運男籃金牌戰，詹姆斯（右二）、柯瑞（左二）激動地相互打氣，戴維斯（左）及杜蘭特（右）也很興奮。特派記者季相儒／攝影

四強賽面對最多十七分的落後，美國男籃隊在末節奮起，以九十五比九十一險勝塞爾維亞隊，生涯第二次在奧運繳出「大三元」成績的詹姆斯向對手致敬，也準備好在金牌戰面對由溫班亞瑪率領的法國隊，這場關鍵戰役將在台灣時間明天凌晨三點卅分舉行。

卅九歲的詹姆斯全場飛舞，在巴黎奧運男子籃球四強戰打出十六分、十二籃板、十助攻的「大三元」成績，成為寫下兩度在奧運繳出「大三元」的史上第一人紀錄，前一次是二○一二年。

詹姆斯表示：「無論球隊需要我扮演什麼角色，我知道我什麼都需要做一點，柯瑞在攻勢上發揮、安比德也有貢獻，我的工作就是找到這些人、搶一下籃板，偶爾得個幾分。」

柯瑞在前四戰只投進五顆三分球，但在關鍵四強賽轟進九顆三分球，狂砍卅六分、抓八籃板，隊友杜蘭特說：「這是神一般的表現，今晚他與神同在。」卅六歲的柯瑞說：「整個賽事沒有太多機會，但並未動搖迎接那一刻來臨的信心。」

雖然前三節一路落後，最後才逆轉超前，詹姆斯認為，在金牌戰之前遇到塞爾維亞是一件好事，「被考驗是好事，距離最終目標只差一場，我們很期待再次與法國交手。」

美國將在金牌戰與法國重演上屆東京奧運的決賽戲碼，詹姆斯指出，這一場也會非常競爭，對手有默契且有觀眾支持。柯瑞也指出金牌戰地主優勢會很強烈，「我們的開場要比今天更好。」

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