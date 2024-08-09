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奧運籃球／美國3老率隊大逆轉成就經典 網：凌晨3點半跟直播賺爛了

聯合新聞網／ 綜合報導
「美國3老」詹姆斯(左)、杜蘭特(中)、柯瑞(右)。 法新社
「美國3老」詹姆斯(左)、杜蘭特(中)、柯瑞(右)。 法新社

美國男籃在本屆巴黎奧運精銳盡出，沒想到4強面對塞爾維亞一度陷入17分落後，不過末節上演奇蹟大逆轉，以95：91險勝。許多網友凌晨3點半跟直播，直呼比NBA冠軍賽還好看。

各國在奧運男籃都派出一線陣容，是非常受矚目的比賽項目，本屆可能是當代3大資深巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）最後一次在正式比賽聯手。

有網友在PTT發文問道，「奧運籃球4強，有看直播的人有多賺？整場比賽塞爾維亞壓著美國打，直到3節打完美國還以13分落後，逼出美國全員認真模式。前幾場划水的柯瑞和安比德（Joel Embiid）復活。」

「塞爾維亞一度領先將近20分，打到最後3分鐘才首次被追平，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各種掩護乾拔三分，約柯奇（Nikola Jokic）一人扛全隊運轉，比賽最後一秒才分出勝負，看到這場直播的人到底多賺？」

貼文一出，許多網友表示認同，「看完舉重沒睡是對的」、「賺爛了比NBA總冠軍賽好看」、「這場堪稱經典，熬夜看這場真的大賺」、「這場沒看奧運白看」、「美國啃老隊」、「奧運最好看的一場」。

金牌戰由美國對上地主法國，背叛法國加入美國隊的安比德，將成為關注焦點，比賽時間是台灣時間8月11日凌晨3點半。

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