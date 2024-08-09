奧運籃球／泰托姆又被冰整場引熱議 母親不滿：他沒受傷無法接受
美國男籃在巴黎奧運4強克服17分落後，以95：91逆轉擊敗塞爾維亞。美國前鋒泰托姆（Jayson Tatum）整場坐冷板凳再度引發話題，他母親也發文表示不理解。
泰托姆是東京奧運美國隊第2號得分手，但巴黎奧運卻不受美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）重用，繼首戰面對塞爾維亞沒上場，4強兩隊再次交手，泰托姆又整場被冰。
本場比賽「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）表現荒腔走板，美國因此陷入苦戰，外界質疑為何不讓泰托姆取代愛德華。有網友發文詢問，「有人能跟我說泰托姆是否受傷？他沒得到一個年度最佳陣容球員該有的上場時間。」
泰托姆媽媽引用這貼文並寫道，「他沒有受傷。如果你發現發生什麼事，請讓我知道，這無法被接受，完全沒道理。」
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