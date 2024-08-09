奧運圖輯／籃球美國險勝塞爾維亞 柯瑞狂飆36分
巴黎奧運籃球四強賽由美國隊出戰塞爾維亞隊，先前熱身賽和小組賽一共輸美國52分的塞爾維亞，在攻守兩端都展現強大執行力，迫使美國隊前三節都落後，第四節剛開始塞爾維亞竟領先多達13分。
美國隊在第四節展開大反攻，先是打出12比4的攻勢，比分一下縮小到5分差；隨後安比德（Joel Embiid）、柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）更合力打了10比2，包含柯瑞一記關鍵三分球，讓幾乎落後一整場的美國隊終於取得超前，隨後杜蘭特（Kevin Durant）在剩下34秒跳投得手，接著柯瑞兩罰命中，美國隊驚險的以95比91闖進金牌戰，將會在金牌戰對戰地主法國隊，美國隊將力拼5連霸。
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