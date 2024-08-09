奧運籃球／遭美國絕地大逆轉 塞爾維亞主帥怒批：沒得到裁判尊重

塞爾維亞男籃在巴黎奧運4強對上美國，一度領先多達17分，沒想到末節遭美國絕地大反攻，終場以91：95遺憾落敗。賽後塞爾維亞主帥佩西奇（Svetislav Pesic）和主將波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）都直呼裁判不公。

本屆奧運男籃裁判表現多次受質疑，包含分組賽日本河村勇輝對法國的摸毛犯規，以及法國面對加拿大的42次罰球。本場比賽美國獲得14次罰球；塞爾維亞12次，看似差距不大。

不過佩西奇認為約柯奇（Nikola Jokic）和波格丹維奇罰球不夠多，「塞爾維亞有句話叫『輸家有權生氣』。我生氣是因為我們沒有得到尊重，世界上最好的球員（約柯奇）37分鐘只有4罰。我們的最佳得分手（波格丹維奇）32分鐘只有1罰，那就代表有奇怪的事發生。」

波格丹諾維奇也談到裁判不公，「我們試圖與他們溝通，但他們不理我們直接走開。美國對我們根本不用這樣，他們用雙手抓住我們。我們打出最佳表現，也許原本可以多投進幾顆球，但這就是籃球。」

法國4強賽以73：69擊敗德國，金牌戰確定由美國對法國，安比德（Joel Embiid）與法國球迷的互動將成為看點；銅牌戰則是塞爾維亞對德國。