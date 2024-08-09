NBA／效法洋基隊長「團隊優先」理念 尼克布朗森放棄頂薪只為冠軍

尼克隊明星後衛布朗森（Jalen Brunson）在上個月宣布與老東家續約，且未要求最頂薪資，以便讓尼克有餘裕延攬其他好手，並坦言他想贏球，對於當初的決定完全不後悔。

布朗森放棄最頂薪資1.13億美金（約新台幣36.6億）的合約，讓球團有薪資空間簽下其他好手，他也表示，他對他所做的決定完全不後悔，「我與我的家人都足夠富裕，我想要在這裡拿下勝利。」

而尼克也沒讓布朗森的期待落空，球團先是以5年總值超過2.1億美金（約新台幣68億）的薪資續留阿努諾比（OG Anunoby），又交易來了「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges），陣中明星前鋒藍道（Julius Randle）也有續約資格，布朗森說：「能夠贏得冠軍獎盃勝過我個人所做的一切。」

"I wanted to be here for the rest of my career. Winning trumps everything that I do individually."



Jalen Brunson on signing his contract extension this offseason: pic.twitter.com/3QfwTJixJ8 — Knicks Videos (@sny_knicks) 2024年8月8日

而新賽季將要接任隊長的布朗森表示，他有參考如大聯盟傳奇球星基特（Derek Jeter）與美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的帶領方式，他們的共同點都是保持「團隊優先」的理念，他說：「人們總是可以說的天花亂墜，但更重要的是行動。我只想盡自己的一份力幫助球隊拿下冠軍。」