快訊

注意！Disney+用戶難逃寄生帳號 執行長明訂這時間「認真開抓」還要漲月費

奧運籃球／不敵法國無緣金牌戰 德國華格納：他們防守非常出色

聯合新聞網／ 綜合報導
華格納稱讚法國的防守非常出色。 路透
華格納稱讚法國的防守非常出色。 路透

奧運男籃4強賽，地主隊法國以85：71力退德國，闖進金牌戰，將與由柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯(LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的美國隊一決高下。德國陣中效力魔術隊的22歲新星華格納（Franz Wagner）賽後也稱讚對手：「他們的防守非常出色。」

華格納在2021年被魔術隊在第1輪挑走，是備受期待的新星，同時也是去年德國在世界盃的奪冠班底，在巴黎奧運時擔綱團隊要角，是球隊的得分王。只是在面對法國一戰中，雖然首節就砍下7分，但在法國的嚴密防守下，最終全場僅繳出10投4中，拿下10分11籃板6助攻，德國隊全隊命中率也僅40%。

溫班亞瑪昨日手感低迷，17投僅4中，其中三分球8投1中，只有10分進帳，但在防守端的表現十分出色。 路透
溫班亞瑪昨日手感低迷，17投僅4中，其中三分球8投1中，只有10分進帳，但在防守端的表現十分出色。 路透

「他們做出了很好的調整，今天打得更好了。」華格納說，「第一節結束後，我們的節奏被他們帶著走，他們的防守非常出色。」同時華格納也稱讚溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、戈貝爾（Rudy Gobert）與萊索特（Mathias Lessort）一眾好手的身體素質，認為受制於他們的長人陣，德國隊無法打出自己的風格。

銅牌戰將於8月10日17時開打，德國將對戰由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／美國無懼17分落後力退塞爾維亞 柯瑞：我們從不放棄

巴黎奧運男籃4強賽由美國出戰約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，美國無懼最多17分的落後，除了詹姆斯（LeBron James）的大三元表現外，前幾戰手感不佳的柯瑞（Stephen Cu

奧運籃球／不敵法國無緣金牌戰 德國華格納：他們防守非常出色

奧運男籃4強賽，地主隊法國以85：71力退德國，闖進金牌戰，將與由柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯(LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的美國隊一決高下。德國陣

奧運籃球／柯瑞36分助美國逆轉塞爾維亞 KD：今晚神與他同在

巴黎奧運今天進行男籃4強賽，美國隊靠著明星後衛柯瑞狂飆36分，終場以4分之差逆轉勝塞爾維亞隊，搶下金牌戰門票，隊友杜蘭特...

奧運籃球／2度大三元史上第一人 詹姆斯向塞爾維亞致敬

39歲的詹姆斯（LeBron James）還能一戰，巴黎奧運四強戰以16分、12籃板、10助攻的大三元成績，幫助美國隊以...

奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

先前熱身賽和小組賽一共輸美國52分的塞爾維亞，在4強賽交手可說是做足了準備，在攻守兩端都展現強大執行力，迫使美國隊陷入前所未有的困境之中，前三節的每一節得分都落後對手，進入第四節之際，塞爾維亞竟領先多

奧運籃球／德國雙核心進攻受挫 法國驚險過關再闖金牌戰

奧運男籃4強賽正式開打，第四節一度落後13分的德國隊，趁著法國隊超過6分鐘進攻失靈僅得4分，努力追到僅差2分；可惜一次關鍵出界吹判加上施羅德（Dennis Schroder）罰球2中1，失去追平比分的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。