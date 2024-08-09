奧運籃球／不敵法國無緣金牌戰 德國華格納：他們防守非常出色

奧運男籃4強賽，地主隊法國以85：71力退德國，闖進金牌戰，將與由柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯(LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的美國隊一決高下。德國陣中效力魔術隊的22歲新星華格納（Franz Wagner）賽後也稱讚對手：「他們的防守非常出色。」

華格納在2021年被魔術隊在第1輪挑走，是備受期待的新星，同時也是去年德國在世界盃的奪冠班底，在巴黎奧運時擔綱團隊要角，是球隊的得分王。只是在面對法國一戰中，雖然首節就砍下7分，但在法國的嚴密防守下，最終全場僅繳出10投4中，拿下10分11籃板6助攻，德國隊全隊命中率也僅40%。

溫班亞瑪昨日手感低迷，17投僅4中，其中三分球8投1中，只有10分進帳，但在防守端的表現十分出色。 路透

「他們做出了很好的調整，今天打得更好了。」華格納說，「第一節結束後，我們的節奏被他們帶著走，他們的防守非常出色。」同時華格納也稱讚溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、戈貝爾（Rudy Gobert）與萊索特（Mathias Lessort）一眾好手的身體素質，認為受制於他們的長人陣，德國隊無法打出自己的風格。

銅牌戰將於8月10日17時開打，德國將對戰由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞。