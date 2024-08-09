快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／美國無懼17分落後力退塞爾維亞 柯瑞：我們從不放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞終於恢復水準砍下36分，幾乎是一人抵抗塞爾維亞的外線攻勢。 法新社
柯瑞終於恢復水準砍下36分，幾乎是一人抵抗塞爾維亞的外線攻勢。 法新社

巴黎奧運男籃4強賽由美國出戰約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，美國無懼最多17分的落後，除了詹姆斯（LeBron James）的大三元表現外，前幾戰手感不佳的柯瑞（Stephen Curry）本場比賽狂飆全場最高的36分，帶領美國上演大逆轉，終場以95：91挺進金牌戰。

柯瑞在前4場賽事只有5顆3分球，進攻效率也不好、表現不理想，但關鍵的4強賽上半場就砍下20分，3分球全場14投9中，下半場更貢獻鎖定勝利的關鍵兩罰，破除了外界的質疑，也再度證明自己的能力。

詹姆斯砍下生涯第4度大三元，柯瑞則狂飆36分，帶領美國上演大逆轉。 法新社
詹姆斯砍下生涯第4度大三元，柯瑞則狂飆36分，帶領美國上演大逆轉。 法新社

而詹姆斯則拿下16分、12個籃板和10次助攻，寫下史上第1位生涯在奧運賽場上奪下4度大三元，，他也盛讚砍下19分的安比德（Joel Embiid）：「安比德就是狂，總能貢獻關鍵一擊。」

柯爾對於子弟兵的表現相當滿意，球員對於教練的調度與提點讚譽有加。 法新社
柯爾對於子弟兵的表現相當滿意，球員對於教練的調度與提點讚譽有加。 法新社

賽後全隊洋溢著興奮之情，教頭柯爾（Steve Kerr）感性說道：「這是我參與過最偉大的比賽之一，他們打出了一場完美的比賽。」

柯瑞受訪時也回應：「我們從不放棄，教練在我們落後時幫助我們很多。我看過很多美國隊的比賽，我們真的很特別。」美國將在8月11日與由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）率領的地主法國爭奪金牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 Joel Embiid LeBron James Stephen Curry Steve Kerr 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／2度大三元史上第一人 詹姆斯向塞爾維亞致敬

39歲的詹姆斯（LeBron James）還能一戰，巴黎奧運四強戰以16分、12籃板、10助攻的大三元成績，幫助美國隊以...

奧運籃球／美國無懼17分落後力退塞爾維亞 柯瑞：我們從不放棄

巴黎奧運男籃4強賽由美國出戰約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，美國無懼最多17分的落後，除了詹姆斯（LeBron James）的大三元表現外，前幾戰手感不佳的柯瑞（Stephen Cu

奧運籃球／柯瑞36分助美國逆轉塞爾維亞 KD：今晚神與他同在

巴黎奧運今天進行男籃4強賽，美國隊靠著明星後衛柯瑞狂飆36分，終場以4分之差逆轉勝塞爾維亞隊，搶下金牌戰門票，隊友杜蘭特...

奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

先前熱身賽和小組賽一共輸美國52分的塞爾維亞，在4強賽交手可說是做足了準備，在攻守兩端都展現強大執行力，迫使美國隊陷入前所未有的困境之中，前三節的每一節得分都落後對手，進入第四節之際，塞爾維亞竟領先多

奧運籃球／德國雙核心進攻受挫 法國驚險過關再闖金牌戰

奧運男籃4強賽正式開打，第四節一度落後13分的德國隊，趁著法國隊超過6分鐘進攻失靈僅得4分，努力追到僅差2分；可惜一次關鍵出界吹判加上施羅德（Dennis Schroder）罰球2中1，失去追平比分的

奧運籃球／如何限制約柯奇？戴維斯：我們要降低他傳球助攻

美國男籃在短短一個月內即將要和塞爾維亞第3次交手，前兩次對戰包含熱身賽在內一共贏了52分之多，顯現兩隊戰力上有一定程度的差距。 不過考量到國際大賽一戰決生死的變數和壓力，加上對方擁有超級中鋒約柯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。