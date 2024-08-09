奧運籃球／美國無懼17分落後力退塞爾維亞 柯瑞：我們從不放棄

巴黎奧運男籃4強賽由美國出戰約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，美國無懼最多17分的落後，除了詹姆斯（LeBron James）的大三元表現外，前幾戰手感不佳的柯瑞（Stephen Curry）本場比賽狂飆全場最高的36分，帶領美國上演大逆轉，終場以95：91挺進金牌戰。

柯瑞在前4場賽事只有5顆3分球，進攻效率也不好、表現不理想，但關鍵的4強賽上半場就砍下20分，3分球全場14投9中，下半場更貢獻鎖定勝利的關鍵兩罰，破除了外界的質疑，也再度證明自己的能力。

詹姆斯砍下生涯第4度大三元，柯瑞則狂飆36分，帶領美國上演大逆轉。 法新社

而詹姆斯則拿下16分、12個籃板和10次助攻，寫下史上第1位生涯在奧運賽場上奪下4度大三元，，他也盛讚砍下19分的安比德（Joel Embiid）：「安比德就是狂，總能貢獻關鍵一擊。」

柯爾對於子弟兵的表現相當滿意，球員對於教練的調度與提點讚譽有加。 法新社

賽後全隊洋溢著興奮之情，教頭柯爾（Steve Kerr）感性說道：「這是我參與過最偉大的比賽之一，他們打出了一場完美的比賽。」

柯瑞受訪時也回應：「我們從不放棄，教練在我們落後時幫助我們很多。我看過很多美國隊的比賽，我們真的很特別。」美國將在8月11日與由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）率領的地主法國爭奪金牌。