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奧運籃球／柯瑞36分助美國逆轉塞爾維亞 KD：今晚神與他同在

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
柯瑞用神射扛起美國隊完成逆轉，隊友杜蘭特讚揚他帶來「神一般的表現」。 新華社
柯瑞用神射扛起美國隊完成逆轉，隊友杜蘭特讚揚他帶來「神一般的表現」。 新華社

巴黎奧運今天進行男籃4強賽，美國隊靠著明星後衛柯瑞狂飆36分，終場以4分之差逆轉勝塞爾維亞隊，搶下金牌戰門票，隊友杜蘭特讚揚柯瑞帶來「神一般的表現」。

路透社報導，美國奧運男籃隊長柯瑞（Stephen Curry）今天轟下驚人的36分，三分球14投9中，助球隊扭轉一度落後17分的頹勢。

美國隊今天比賽大部分時間都落居下風，直到終場前不到3分半，美國領先由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞隊，終場95比91逆轉勝，10日將出戰地主法國隊爭奪金牌。

效力美國職籃NBA鳳凰城太陽的球星杜蘭特（Kevin Durant）談到柯瑞時說：「這是神一般的表現。」

杜蘭特還說：「史蒂芬（柯瑞名），他感覺好像自己在整個賽事都在掙扎，而今晚他展露光芒。今晚神與他同在。今晚祂透過史蒂芬與我們同在。」

儘管杜蘭特形容今天的比賽是他看過柯瑞的最佳表現之一，但為金州勇士4度奪得NBA總冠軍的柯瑞謙虛地表示，他的表現僅是回應感召。

36歲的柯瑞說：「整個奧運賽事我沒有太多機會，投籃也不好…但並未動搖迎接那一刻來臨的信心。」

柯瑞表示，在與法國爭奪金牌時，美國將必須及早主宰戰局。柯瑞說：「我知道他們會靠地主優勢來助陣。我們的開場必須要比今晚更好。」

法國今天稍早以73比69擊敗德國，晉級金牌戰。

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