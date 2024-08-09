奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞全場轟進9顆三分球，狂砍36分，幫助美國隊驚險逆轉晉級金牌戰。 美聯社
柯瑞全場轟進9顆三分球，狂砍36分，幫助美國隊驚險逆轉晉級金牌戰。 美聯社

先前熱身賽和小組賽一共輸美國52分的塞爾維亞，在4強賽交手可說是做足了準備，在攻守兩端都展現強大執行力，迫使美國隊陷入前所未有的困境之中，每一節得分都落後對手，前三節打完塞爾維亞竟領先多達15分。

然而眼看就要爆出最大冷門，美國隊在第四節展開絕地大反攻，先是打出12比4的攻勢，比分一下縮小到5分差；隨後安比德（Joel Embiid）、柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）更合力打了10比2，包含柯瑞一記關鍵三分球，讓幾乎落後一整場的美國隊終於取得超前。

塞爾維亞不放棄繼續緊咬比分，但杜蘭特（Kevin Durant）在剩下34秒跳投得手，隨後柯瑞兩罰命中，在時間所剩有限的情況下，塞爾維亞飲恨，美國隊嚇出一身冷汗，以95比91驚險闖進金牌戰。

美國隊將與地主法國在金牌戰一較高下，力拚5連霸，這也是兩隊連續兩屆奧運在最後決戰碰頭。

柯瑞全場轟進9顆三分球，狂砍36分8籃板，詹姆斯送上16分12籃板10助攻；而第四節追分功臣之一的安比德則是利用約柯奇（Nikola Jokic）犯規麻煩頻頻得手，全場11投8中拿到19分4籃板，其中7分出現在第四節。至於杜蘭特僅出手8次，拿到9分，7分也集中在第四節。

整場比賽下來，美國隊三分球32投16中，團隊命中率達到57%；而塞爾維亞也命中15顆三分球，最多領先達17分，可說是宰制對手；但在體能下滑的情況下，加上欠缺更多進攻點和外線的熄火，第四節明顯無以為繼，單節只得到15分，難敵美國隊的巨星籃球，無緣上演最大爆冷。

波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）得到20分4籃板3助攻，約柯奇17分11助攻5籃板，的阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）得到15分4籃板3助攻；塞爾維亞陣中有7人至少拿到8分，6人有命中三分球，均衡發揮讓美國隊面臨極大壓力。

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