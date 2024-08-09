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奧運籃球／德國雙核心進攻受挫 法國驚險過關再闖金牌戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
法國在驚濤駭浪中險勝德國，連兩屆奧運闖進金牌戰。 法新社
法國在驚濤駭浪中險勝德國，連兩屆奧運闖進金牌戰。 法新社

奧運男籃4強賽正式開打，第四節一度落後13分的德國隊，趁著法國隊超過6分鐘進攻失靈僅得4分，努力追到僅差2分；可惜一次關鍵出界吹判加上施羅德（Dennis Schroder）罰球2中1，失去追平比分的機會，讓地主法國以73比69驚險過關。

繼上屆東京奧運奪下銀牌後，法國隊再次闖進金牌戰，將等待美國與塞爾維亞的勝隊，爭取隊史第一面奧運籃球金牌。

德國指揮官施羅德遭受封鎖。 法新社
德國指揮官施羅德遭受封鎖。 法新社

第二節迫使德國僅拿8分的法國，憑藉著防守和焦土戰策略，將原本落後的比賽局勢帶進屬於自己的節奏；特別是第三節末到第四節初殺出一波18比4攻勢，將領先差距擴大到雙位數；德國雖然試圖反擊，靠著泰斯（Daniel Theis）、邦加（Isaac Bonga）和歐布斯特（Andreas Obst）合拿13分，追到6分差。

之後雙方長達3分鐘都未進球，施羅德終場前1分鐘上籃得手，華格納（Franz Wagner）更是補上一記大號三分球，雙方僅剩一球之差。剩下38.6秒，貝頓（Nicolas Batum）外線未進，但德國拿到球權後出界，重新發球後因為犯規讓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）站上罰球線。溫班亞瑪2罰1中留給德國最後機會。

華格納(中)進攻表現欠佳。 美聯社
華格納(中)進攻表現欠佳。 美聯社

法國啟動犯規戰術，不給對手外線出手機會，施羅德卻是第一罰落空，也讓德國就此飲恨，無緣寫下隊史首度闖進奧運金牌戰的機會。

8強賽發揮出色的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）再度成為攻堅要角，前者11投7中攻下17分7籃板，柯爾迪尼耶三分球5投2中得到16分7籃板。同樣作用甚大的萊索特（Mathias Lessort），也有10分4籃板進帳。

溫班亞瑪手感低迷，17投僅4中，其中三分球8投1中，只有10分進帳，外帶7籃板4助攻3阻攻，差點成了戰犯。老將貝頓獲得9分，佛尼爾（Evan Fournier）7投2中僅拿5分。

溫班亞瑪手感低迷險成戰犯。 法新社
溫班亞瑪手感低迷險成戰犯。 法新社

德國團隊命中率僅有40%，即便三分球命中數多法國4顆，失誤後得分、快攻得分、二波進攻得分，乃至於禁區得分都落後對手。

施羅德受制於防守，18投6中拿到18分4助攻，華格納也是10投4中只有10分11籃板6助攻的表現，兩大進攻發動機都受挫，也讓德國整體攻勢難以開展，全隊只有這2人得分超過兩位數。

柯爾迪尼耶興奮慶祝闖進金牌戰。 法新社
柯爾迪尼耶興奮慶祝闖進金牌戰。 法新社

法國連兩屆奧運闖進金牌戰。 路透社
法國連兩屆奧運闖進金牌戰。 路透社

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