奧運籃球／如何限制約柯奇？戴維斯：我們要降低他傳球助攻

美國男籃在短短一個月內即將要和塞爾維亞第3次交手，前兩次對戰包含熱身賽在內一共贏了52分之多，顯現兩隊戰力上有一定程度的差距。

不過考量到國際大賽一戰決生死的變數和壓力，加上對方擁有超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），美國隊絲毫不敢輕忽；最近兩季和約柯奇頻頻對抗的戴維斯（Anthony Davis），在接受採訪就談到了面對的對手。

「顯然他可以透過很多種方式去得分，無論是三分外線、低位還是中距離，戴我只需要限制他的一項能力，就是助攻，降低他帶動其他球員表現的機會。如果他要得分就讓他得，我們就是限制他的助攻傳球。我們還是會有比賽計畫，因應情況而做調整。我們知道他們會做好準備，我們也是。」戴維斯說。

對於自己被賦予防守的任務，戴維斯表示自己的適應能力很強，團隊裡面都有無私的想法。「我不會介意把得分任務交給杜蘭特（Kevin Durant）或愛德華（Anthony Edwards），我能夠專注於防守，這樣的安排很有效。」戴維斯在籃板數和阻攻數方面都領先全隊。