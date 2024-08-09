快訊

奧運跆拳道／黎巴嫩奧恩4強止步 羅嘉翎無緣敗部復活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／如何限制約柯奇？戴維斯：我們要降低他傳球助攻

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯(左)防守約柯奇。 路透社
戴維斯(左)防守約柯奇。 路透社

美國男籃在短短一個月內即將要和塞爾維亞第3次交手，前兩次對戰包含熱身賽在內一共贏了52分之多，顯現兩隊戰力上有一定程度的差距。

不過考量到國際大賽一戰決生死的變數和壓力，加上對方擁有超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），美國隊絲毫不敢輕忽；最近兩季和約柯奇頻頻對抗的戴維斯（Anthony Davis），在接受採訪就談到了面對的對手。

「顯然他可以透過很多種方式去得分，無論是三分外線、低位還是中距離，戴我只需要限制他的一項能力，就是助攻，降低他帶動其他球員表現的機會。如果他要得分就讓他得，我們就是限制他的助攻傳球。我們還是會有比賽計畫，因應情況而做調整。我們知道他們會做好準備，我們也是。」戴維斯說。

對於自己被賦予防守的任務，戴維斯表示自己的適應能力很強，團隊裡面都有無私的想法。「我不會介意把得分任務交給杜蘭特（Kevin Durant）或愛德華（Anthony Edwards），我能夠專注於防守，這樣的安排很有效。」戴維斯在籃板數和阻攻數方面都領先全隊。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚喊「對不起」 教練也心疼哽咽
▪ 拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量
▪ 拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略
▪ 田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

相關新聞

奧運籃球／如何限制約柯奇？戴維斯：我們要降低他傳球助攻

美國男籃在短短一個月內即將要和塞爾維亞第3次交手，前兩次對戰包含熱身賽在內一共贏了52分之多，顯現兩隊戰力上有一定程度的差距。 不過考量到國際大賽一戰決生死的變數和壓力，加上對方擁有超級中鋒約柯

NBA／替補爆砍50分卻乏人問津 馬刺無保障約簽弗林

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，馬刺將與後衛弗林（Malachi Flynn）簽下一年未保障合約 現年26歲的弗林是在2020年以首輪第2

NBA／林書豪前黃蜂隊友 32歲蘭姆正式宣布退休

前NBA球員蘭姆（Jeremy Lamb）在社群媒體上正式宣佈退休，結束籃球生涯。 32歲的蘭姆曾是康乃狄大大學的冠軍成員，在2012年選秀會上以首輪第12順位加入火箭，之後透過交易轉戰雷霆，之

NBA／馬卡南與爵士5年2.38億美元續約 新賽季無法被交易

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，馬卡南（Lauri Markkanen）與爵士簽下5年2.38億美元延長合約，使他下賽季不能被交易。 馬卡南原合約剩

奧運籃球／美男籃4強再戰塞爾維亞 柯爾：贏過2次也不能輕敵

2024巴黎奧運男籃將進行到4強階段，未嚐敗績的美國隊將再度迎戰由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，即使雙方在熱身賽與預賽的交手皆由美國收下勝利，但美國隊教頭柯爾（Steve Kerr

奧運籃球／KD登頂美國得分王 美男籃4強再戰塞爾維亞

尋求奧運男籃五連霸的美國隊，離目標只差兩勝。匯集ＮＢＡ球星的衛冕軍昨八強賽以一百廿二比八十七大勝巴西隊，四強門票輕鬆到手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。