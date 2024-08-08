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NBA／替補爆砍50分卻乏人問津 馬刺無保障約簽弗林

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
弗林與馬刺簽下無保障合約。 路透社
弗林與馬刺簽下無保障合約。 路透社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，馬刺將與後衛弗林（Malachi Flynn）簽下一年未保障合約

現年26歲的弗林是在2020年以首輪第29順位加入暴龍，不過表現始終沒太多亮點，今年先後被交易到尼克和活塞；但在效力活塞時，弗林卻是在對老鷹一戰狂轟50分，寫下生涯代表作。

弗林該場比賽在下半場獨拿33分，成為NBA史上第3位替補轟下至少50分的球員。而替補球員單場50分在歷史上也僅次於克勞佛（Jamal Crawford）的51分紀錄。

不過在賽季結束後，活塞並沒有打算留人，甚至連「合格報價（Qualifying Offer）」都沒有開，讓他進入自由市場。

馬刺目前21人名單已經滿編，這將會是新賽季前的訓練營名單。

弗林曾在對老鷹一戰狂轟50分，寫下生涯代表作。 路透社
弗林曾在對老鷹一戰狂轟50分，寫下生涯代表作。 路透社

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