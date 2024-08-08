NBA／替補爆砍50分卻乏人問津 馬刺無保障約簽弗林

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，馬刺將與後衛弗林（Malachi Flynn）簽下一年未保障合約

現年26歲的弗林是在2020年以首輪第29順位加入暴龍，不過表現始終沒太多亮點，今年先後被交易到尼克和活塞；但在效力活塞時，弗林卻是在對老鷹一戰狂轟50分，寫下生涯代表作。

Per @ShamsCharania, the #Spurs have signed Malachi Flynn. This dude has always been a microwave, evident by a 50-point game last spring with Detroit.



A fun pickup that may bring fans to their feet at some point. San Antonio needs to clear a roster spot. pic.twitter.com/HzdZec91fu — Nate Ryan (@nateryansports) 2024年8月7日

弗林該場比賽在下半場獨拿33分，成為NBA史上第3位替補轟下至少50分的球員。而替補球員單場50分在歷史上也僅次於克勞佛（Jamal Crawford）的51分紀錄。

不過在賽季結束後，活塞並沒有打算留人，甚至連「合格報價（Qualifying Offer）」都沒有開，讓他進入自由市場。

馬刺目前21人名單已經滿編，這將會是新賽季前的訓練營名單。