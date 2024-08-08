NBA／林書豪前黃蜂隊友 32歲蘭姆正式宣布退休
前NBA球員蘭姆（Jeremy Lamb）在社群媒體上正式宣佈退休，結束籃球生涯。
32歲的蘭姆曾是康乃狄大大學的冠軍成員，在2012年選秀會上以首輪第12順位加入火箭，之後透過交易轉戰雷霆，之後陸續待過黃蜂、溜馬、國王等隊。2021-22年賽季他在國王結束合約後，就沒有在自由市場獲得其他球隊青睞。
2023-24年賽季之前，國王和蘭姆簽下一份「Exhibit 10」合約，並參與了訓練營，但一周之後就被裁掉，後續出現在國王所屬的發展聯盟，出賽了9場比賽，場均得到16.8分6.6籃板2.4助攻。今年3月蘭姆因腳踝受傷缺席剩餘比賽。
蘭姆在NBA一共累積出賽573場，其中136場擔任先發，平均拿到10.1分3.6籃板1.6助攻，三分球命中率為34.2%。蘭姆最為台灣球迷熟知莫過於是2015-16年黃蜂時期，當時他與林書豪成了板凳席上的兩大主力。
對於自己退休的決定，蘭姆坦言：「這個決定並不輕鬆，但我已經決定告別這個給了我一切的籃球賽場。感謝我的親人朋友，還有隊友和教練。現在，是時候再去追逐另一個夢想了！」
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