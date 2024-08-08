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NBA／馬卡南與爵士5年2.38億美元續約 新賽季無法被交易

聯合新聞網／ 綜合報導
馬卡南。 路透
馬卡南。 路透

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，馬卡南（Lauri Markkanen）與爵士簽下5年2.38億美元延長合約，使他下賽季不能被交易。

馬卡南原合約剩1年1800萬美元，爵士利用薪資空間將2024-25賽季薪資增加到2400萬美元，再加上4年1.96億美元延長合約，沒有球員和球隊選項。按照規定，簽定延長合約球員有6個月交易冷凍期，下賽季交易截止日為2月6日，因此爵士無法在賽季期間將他送走。

先前有報導指出，勇士對馬卡南感興趣，但雙方交易籌碼談不攏，勇士不願送走波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。沃納羅斯基提到，爵士最近幾個月一直在討論交易馬卡南，但沒有收到讓他們能認真考慮的報價。

馬卡南受訪時稱讚爵士球團，「老闆、高層、工作人員到總教練，他們都對我展現信任。這是一個舒適的環境，我相信這裡能幫我在個人及球員方面成長，我準備好接受挑戰，建設我們球隊。」

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