奧運籃球／美男籃4強再戰塞爾維亞 柯爾：贏過2次也不能輕敵

2024巴黎奧運男籃將進行到4強階段，未嚐敗績的美國隊將再度迎戰由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，即使雙方在熱身賽與預賽的交手皆由美國收下勝利，但美國隊教頭柯爾（Steve Kerr）表示依然不能輕敵。

塞爾維亞在賽前被視為有機會與美國一搏，且與美國在預賽皆被分在C組，但熱身賽美國以105：79痛宰塞爾維亞，在預賽的對決中，即便約柯奇在該場砍下20分8助攻5籃板的表現，但美國隊最終仍以110：84大勝。最後兩隊仍在C組出線晉級複賽，並將於4強賽再度交鋒。

雖然兩場比賽都取得絕對優勢，柯爾卻表示，不能因為贏過他們2次就掉以輕心，「我們必須準備去迎接他們最好的陣容。我猜約柯奇他會打滿40分鐘。我們要去想他們會做出什麼改變。」

約柯奇在塞爾維亞對澳洲的苦戰中挺身而出，幫助球隊挺進4強。 歐新社

塞爾維亞在8強面對澳洲的晉級之戰打得艱辛，上半場最多落後24分，最終靠著約柯奇21分、14籃板、8助攻與4抄截的全能表現殺出重圍，延長賽中以95：90帶走勝利，並將在4強對上勁敵美國。美國與塞爾維亞的交手，將在台灣時間9日的凌晨3點開戰，而另外一場則是由地主法國交手上屆世界盃冠軍德國，兩場的勝方將在金牌戰強碰。