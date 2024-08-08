奧運籃球／美男籃4強再戰塞爾維亞

尋求奧運男籃五連霸的美國隊，離目標只差兩勝。匯集ＮＢＡ球星的衛冕軍昨八強賽以一百廿二比八十七大勝巴西隊，四強門票輕鬆到手，台灣時間明天凌晨三點將和ＮＢＡ年度ＭＶＰ約柯奇領軍的塞爾維亞再碰頭，爭取金牌戰門票。

美國分組賽就是和塞爾維亞同組，且以廿六分差距擊敗歐洲勁旅；帶著全勝戰績進入八強淘汰賽，美國再展現兇猛火力，上半場就取得六十三比卅六的絕對領先，最終寫下卅五分大勝，締造連四戰至少都贏至少十五分紀錄，是二○○八年北京奧運後首次。

美國當家球星杜蘭特攻下十一分還達成新猷，連四屆征戰五環殿堂的他累積得分四九四分，超越傳奇女將萊斯莉的四八八分，成美國隊的奧運得分王，且有機會挑戰「阿根廷刺客」吉諾布里的五二三分紀錄，躋身奧運史上得分榜第五位。

杜蘭特表示，個人數據非重點，「紀錄就是用來被打破的，所以會有人做和我一樣的事情，我仍專注在試著贏下金牌。」美國下戰將再度對決塞爾維亞，地主法國和去年世界盃冠軍德國爭奪另一張金牌戰門票。

塞爾維亞被視為能挑戰美國霸業的隊伍，但八強賽面對澳洲隊一度陷入廿四分落後，靠約柯奇領軍下半場急起直追，打到延長賽才勝出，驚險晉級最後四強。