奧運籃球／澳洲王稱最後一舞已拚盡全力 新星吉迪難過落淚

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）在巴黎奧運男籃8強賽表現神勇，但澳洲最終在延長賽以90：95落敗，他坦言已拚盡全力；新星吉迪（Josh Giddey）則在受訪時忍不住落淚。

澳洲在米爾斯領軍下，一度領先24分。不過下半場塞爾維亞大反撲，第四節最後9.8秒領先2分，米爾斯飆進中距離追平，但澳洲延長賽仍吞下敗仗，吉迪還受傷。

現年35歲的米爾斯第5次征戰奧運，本屆可能是他最後一舞，他受訪時表示，「我們已經盡全力，但最後什麼都沒留下。塞爾維亞表現值得讚賞，他們讓我們打得不自在。國際籃球比賽一旦失去氣勢和動力，就很難再找回來。」

21歲的吉迪首度參加奧運，他受訪時忍不住落淚，「我們距離勝利如此接近，我們有這麼多機會贏下來。我覺得我們一定能贏，比賽中有這麼好的表現，卻在延長賽技不如人，這讓我感到心痛。要等4年才能再挑戰一次的感覺很糟糕，讓我徹底心碎。」