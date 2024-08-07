快訊

「從沒想過是他！」指賀錦麗挑華茲搭檔是驚人的選擇 川普：我超激動的

奧運桌球／簡彤娟打出好球仍輸王曼昱 中華女團8強止步

市場繼續反攻！美股那斯達克早盤漲2% 台積電ADR猛漲4%

奧運籃球／澳洲王稱最後一舞已拚盡全力 新星吉迪難過落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲新星吉迪。 路透
澳洲新星吉迪。 路透

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）在巴黎奧運男籃8強賽表現神勇，但澳洲最終在延長賽以90：95落敗，他坦言已拚盡全力；新星吉迪（Josh Giddey）則在受訪時忍不住落淚。

澳洲在米爾斯領軍下，一度領先24分。不過下半場塞爾維亞大反撲，第四節最後9.8秒領先2分，米爾斯飆進中距離追平，但澳洲延長賽仍吞下敗仗，吉迪還受傷。

現年35歲的米爾斯第5次征戰奧運，本屆可能是他最後一舞，他受訪時表示，「我們已經盡全力，但最後什麼都沒留下。塞爾維亞表現值得讚賞，他們讓我們打得不自在。國際籃球比賽一旦失去氣勢和動力，就很難再找回來。」

21歲的吉迪首度參加奧運，他受訪時忍不住落淚，「我們距離勝利如此接近，我們有這麼多機會贏下來。我覺得我們一定能贏，比賽中有這麼好的表現，卻在延長賽技不如人，這讓我感到心痛。要等4年才能再挑戰一次的感覺很糟糕，讓我徹底心碎。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 「日本選手都崇拜他」
▪ 羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 奧運／霹靂舞首納奧運項目 賽事主席來自台灣
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名39 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／澳洲王稱最後一舞已拚盡全力 新星吉迪難過落淚

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）在巴黎奧運男籃8強賽表現神勇，但澳洲最終在延長賽以90：95落敗，他坦言已拚盡全力；新星吉迪（Josh Giddey）則在受訪時忍不住落淚。 澳洲在米爾

奧運籃球／「澳洲王」米爾斯名不虛傳 每逢國際大賽就變身

「澳洲王」米爾斯領軍的袋鼠軍團在6日晚間已確定出局，這位35歲老將，單場狂砍26分，充分展現國際賽之王的能力。米爾斯在NBA打滾15個賽季，雖從未獲得全明星成就、或個人獎項，但他卻是澳洲家喻戶曉的籃球

奧運籃球／被法國一路壓著打 亞歷山大：加拿大不值得晉級

眾星雲集的加拿大隊，想挑戰重返奧運前4名卻踢到鐵板，台灣時間今天凌晨進行的8強賽遭地主法國隊一路壓制，最多落後19分，最...

奧運籃球／成美國得分王 杜蘭特不在意：紀錄是用來被打破

尋求奧運男籃5連霸的美國隊，今天凌晨的8強賽火力全開，以122：87大勝巴西隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant...

奧運籃球／上座踴躍！場均超過2.2萬人觀賽 巴黎挑戰亞特蘭大紀錄

當奧運籃球將小組賽場地設置在距離巴黎超過200公里的里爾（Lille）時，一度引發批評聲浪；然而比賽正式開打後，觀眾進場踴躍程度可說是超乎預期，甚至有機會追上1996年亞特蘭大奧運的數字。 根據

奧運籃球／美國隊狂轟猛炸痛宰巴西35分 4強賽對決塞爾維亞

當巴西在第二節中將比分追到8分差時，似乎看見一絲可以和巨人拚搏的機會，但接下來不過幾分鐘的時間，這群NBA頂尖球星瞬間就讓「森巴軍團」陷入無止盡的絕望。 柯瑞（Stephen Curry）、安比

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。