奧運籃球／「澳洲王」米爾斯名不虛傳 每逢大賽就變身

「澳洲王」米爾斯領軍的袋鼠軍團在6日晚間已確定出局，這位35歲老將，單場狂砍26分，充分展現國際賽之王的能力。米爾斯在NBA打滾15個賽季，雖從未獲得全明星成就、或個人獎項，但他卻是澳洲家喻戶曉的籃球招牌，每到國際賽就發威，生涯16場世界盃賽事、全數得分上雙，更帶領澳洲男籃拿下隊史首面獎牌（東奧銅牌）。

澳洲王最後一舞之役？

澳洲男籃隊長、35歲的老控衛米爾斯，率領袋鼠軍團於6日晚間迎戰強權塞爾維亞，開局米爾斯就打出高效表現，一度領先塞爾維亞達24分，可惜下半場守不住塞國王牌「小丑」約契奇與歐陸MVP後衛米契奇，在末節反而落後2分，「澳洲王」米爾斯飛奔全場後仍有體能，他單打小丑，展現極高難度的後仰中距離出手，讀秒追平塞爾維亞，拖進延長賽。

雖然澳洲男籃最終倒在延長賽、八強出局，但米爾斯全場繳出破5成命中率、狂轟26分，完全不像是一名再5天就36歲的老將，可惜這次，幸運女神不再對澳洲露出微笑。賽後，據澳洲跟隊記者表示，米爾斯預計要告別澳洲國家隊，這或許是澳洲王代表國家的最後一役。

米爾斯的職業生涯相當特別，他在NBA打滾15個賽季，一直都沒有獲得代表性的個人獎項，也從未入選過明星賽，生涯賽季場均得分雙位數的賽季也僅6季，但到了國際賽，米爾斯就會轉變成超頂級砍將，根據《奧運網》報導，米爾斯最早於2008年北京奧運亮相大賽，該屆年僅20歲的他場均繳出14.2分，是袋鼠軍團的第一得分點，從此奠定他的國家隊地位。

國際賽得分機器

隨後在倫敦奧運，米爾斯與袋鼠軍團可惜早早遇上強權美國而出局；里約奧運上，米爾斯終於帶領球隊再度重返四強，但銅牌戰遺憾錯失獎牌；一直到東京奧運，澳洲王終於在澳洲籃球史上添上濃濃一筆色彩：銅牌、隊史首面獎牌，前4度殺進奧運四強都敗在銅牌戰，終於由米爾斯終結這份遺憾。

澳洲王在世界盃的發揮也相當出色，據國際籃協統計，他在生涯16場世界盃賽事，得分通通上雙，公開稱讚米爾斯是國際賽場的得分機器。米爾斯證明NBA賽場的非明星，也能是國家英雄、國際賽殺手。

【更多精采內容，詳見 】