奧運籃球／成美國得分王 杜蘭特不在意：紀錄是用來被打破

尋求奧運男籃5連霸的美國隊，今天凌晨的8強賽火力全開，以122：87大勝巴西隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）還寫下特別紀錄，單場攻下11分的奧運累積得分超越女籃傳奇萊斯莉（Lisa Leslie），成為美國隊奧運史上得分王。

萊斯莉是奧運4金得主，累積488分是美國隊奧運得分最高紀錄。杜蘭特原本就以5分差家追，今天比賽結束後正式以494分超越前輩，接續還有2場比賽，有機會挑戰進入奧運男籃得分榜前5名。

連4屆穿上美國戰袍挑戰五環殿堂，今年從板凳出發的杜蘭特強調，個人紀錄非重點，最重要仍是完成連霸，「紀錄就是用來被打破的，所以會有人做和我一樣的事情，我仍專注在試著贏下金牌。」

儘管杜蘭特對紀錄不在意，隊友仍在休息室為他慶祝，還留下比賽用球給他紀念。

成為美國奧運得分王的杜蘭特，離奧運史上得分王還有很大距離。奧運男籃得分榜第一人是巴西傳奇施密特（Oscar Schmidt），儘管5度參賽沒能帶回任何獎牌，他累積1093分成難以突破的障礙，場均得分28.8分、單場奪下55分也都是奧運男籃紀錄。

杜蘭特最接近的紀錄是「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginobili）的523分，美國隊巴黎奧運還有2戰，杜蘭特若能拿下30分，就能超越吉諾布里、成為得分排行榜第5名。