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奧運籃球／上座踴躍！場均超過2.2萬人觀賽 巴黎挑戰亞特蘭大紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
奧運籃球場邊球迷。 路透社
奧運籃球場邊球迷。 路透社

當奧運籃球將小組賽場地設置在距離巴黎超過200公里的里爾（Lille）時，一度引發批評聲浪；然而比賽正式開打後，觀眾進場踴躍程度可說是超乎預期，甚至有機會追上1996年亞特蘭大奧運的數字。

根據國際籃聯的統計，在男女籃總共36場小組賽中，一共吸引了87萬6686名觀眾進場，上座率達到91.8%。

奧運籃球場邊球迷。 路透社
奧運籃球場邊球迷。 路透社

其中18場女籃吸引了41萬633名觀眾，平均人數為2萬2813人，上座率為83.4%；而18場男籃比賽則是有46萬6053名球迷進場，平均一場2萬5983人，上座率高達94.6%。

奧運籃球場邊球迷。 路透社
奧運籃球場邊球迷。 路透社

男籃進場人數最多的一場是美國首戰面對塞爾維亞，達到2萬7328人，人數前3名都是美國隊出賽；而18場男籃比賽中僅有1場人數低於2萬人，是波多黎各對上塞爾維亞。若以場均人數來看，美國和澳洲的比賽分居前兩名，第3則是日本，甚至還贏過地主法國，塞爾維亞則是墊底，場均人數相差美國隊約5000人。

奧運籃球場邊球迷。 美聯社
奧運籃球場邊球迷。 美聯社

1996年奧運男女籃總共進行了92場比賽，累積高達106萬8032名球迷進場，金牌戰這項紀錄延續至今。巴黎奧運的籃球比賽總數足足少了40場之多，但因為球迷踴躍進場，有機會挑戰這項紀錄。

奧運籃球場邊球迷。 美聯社
奧運籃球場邊球迷。 美聯社

男女籃進入淘汰賽後的16場比賽將會移師到巴黎的雅高體育館，每場可容納13000名球迷。目前巴黎奧運籃球賽的總進場人數距離亞特蘭大奧運還有19萬1346人，需要每場平均進場1萬1960名球迷，才能超越，意味著上座率必須突破小組賽的水準。

奧運籃球場邊球迷。 美聯社
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奧運籃球場邊球迷。 路透社
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奧運籃球場邊球迷。 美聯社
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奧運籃球場邊球迷。 路透社
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奧運籃球場邊球迷。 美聯社
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