奧運籃球／美國隊狂轟猛炸痛宰巴西35分 4強賽對決塞爾維亞

當巴西在第二節中將比分追到8分差時，似乎看見一絲可以和巨人拚搏的機會，但接下來不過幾分鐘的時間，這群NBA頂尖球星瞬間就讓「森巴軍團」陷入無止盡的絕望。

柯瑞（Stephen Curry）、安比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）、哈勒戴（Jrue Holiday）、泰托姆（Jayson Tatum）接連開火，美國隊在上半場結束前不到4分鐘的時間轟出21比2的驚人攻勢，將雙方差距擴大到27分之多，基本上也宣告比賽進入娛樂時間。

在比分大幅拉開情況下，美國隊下半場沒有太過投入在防守端，形成雙方對轟場面，卡巴克洛（Bruno Caboclo）、德保拉（Georginho De Paula）和桑托斯（Yago Santos）單節合力拿下32分，還比美國隊多了1分。

第四節初，愛德華（Anthony Edwards）、杜蘭特（Kevin Durant）和戴維斯（Anthony Davis）打出10比3攻勢，美國持續拉開比分，最終以122比87輕鬆過關。美國隊下一戰將在4強面對塞爾維亞，兩隊正好在小組賽首戰交手，美國隊贏了26分。

美國隊此戰均衡輸出，12人輪番上陣都有分數進帳，其中6人得分雙位數。布克（Devin Booker）18分3籃板3助攻，愛德華17分5籃板2助攻，安比德得到14分7籃板，詹姆斯12分9助攻3籃板3抄截，戴維斯13分8籃板。

杜蘭特11分4籃板2助攻，哈勒戴和阿德巴約（Bam Adebayo）各拿9分，柯瑞7分。美國隊團隊命中率達58%，三分球31投15中。搶下46個籃板送出31次助攻。

這是美國隊自1996年亞特蘭大奧運後再次與巴西交手，累積戰績是10連勝。賽前柯爾（Steve Kerr）提醒必須要多注意巴西的三分外線和進攻籃板，反映出來是，巴西三分球37投12中，抓下11個進攻籃板；對比與美國隊交手的節奏跟回合數，這樣的數字也算是在控制範圍內。

號稱「巴西KD」的卡巴克洛在「真KD」面前還是繳出不錯表現，14投11中拿下30分6籃板，基本上全隊僅有他比較有進攻威脅，另外德保拉則是努力爭搶，拿到15分8籃板。