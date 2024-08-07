快訊

奧運拳擊／陳念琴不敵大陸亞運金牌 仍獲生涯首面銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／美國隊狂轟猛炸痛宰巴西35分 4強賽對決塞爾維亞

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國隊8強賽輕取巴西，球星們也一派輕鬆。圖中央社提供
美國隊8強賽輕取巴西，球星們也一派輕鬆。圖中央社提供

當巴西在第二節中將比分追到8分差時，似乎看見一絲可以和巨人拚搏的機會，但接下來不過幾分鐘的時間，這群NBA頂尖球星瞬間就讓「森巴軍團」陷入無止盡的絕望。

柯瑞（Stephen Curry）、安比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）、哈勒戴（Jrue Holiday）、泰托姆（Jayson Tatum）接連開火，美國隊在上半場結束前不到4分鐘的時間轟出21比2的驚人攻勢，將雙方差距擴大到27分之多，基本上也宣告比賽進入娛樂時間。

在比分大幅拉開情況下，美國隊下半場沒有太過投入在防守端，形成雙方對轟場面，卡巴克洛（Bruno Caboclo）、德保拉（Georginho De Paula）和桑托斯（Yago Santos）單節合力拿下32分，還比美國隊多了1分。

第四節初，愛德華（Anthony Edwards）、杜蘭特（Kevin Durant）和戴維斯（Anthony Davis）打出10比3攻勢，美國持續拉開比分，最終以122比87輕鬆過關。美國隊下一戰將在4強面對塞爾維亞，兩隊正好在小組賽首戰交手，美國隊贏了26分。

美國隊此戰均衡輸出，12人輪番上陣都有分數進帳，其中6人得分雙位數。布克（Devin Booker）18分3籃板3助攻，愛德華17分5籃板2助攻，安比德得到14分7籃板，詹姆斯12分9助攻3籃板3抄截，戴維斯13分8籃板。

杜蘭特11分4籃板2助攻，哈勒戴和阿德巴約（Bam Adebayo）各拿9分，柯瑞7分。美國隊團隊命中率達58%，三分球31投15中。搶下46個籃板送出31次助攻。

這是美國隊自1996年亞特蘭大奧運後再次與巴西交手，累積戰績是10連勝。賽前柯爾（Steve Kerr）提醒必須要多注意巴西的三分外線和進攻籃板，反映出來是，巴西三分球37投12中，抓下11個進攻籃板；對比與美國隊交手的節奏跟回合數，這樣的數字也算是在控制範圍內。

號稱「巴西KD」的卡巴克洛在「真KD」面前還是繳出不錯表現，14投11中拿下30分6籃板，基本上全隊僅有他比較有進攻威脅，另外德保拉則是努力爭搶，拿到15分8籃板。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／唐嘉鴻體操銅牌加碼1.5倍 國光獎金目前已發出8240萬元
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名33 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／美國隊狂轟猛炸痛宰巴西35分 4強賽對決塞爾維亞

當巴西在第二節中將比分追到8分差時，似乎看見一絲可以和巨人拚搏的機會，但接下來不過幾分鐘的時間，這群NBA頂尖球星瞬間就讓「森巴軍團」陷入無止盡的絕望。 柯瑞（Stephen Curry）、安比

奧運籃球／安戴托昆波隻手難撐 德國慢熱仍淘汰希臘闖4強

巴黎奧運男籃8強賽今天登場，第一場差點演出爆冷戲碼，希臘開賽在當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounm...

NBA／馬卡南計畫延長合約續留爵士 新賽季恐無法被交易

最近一段時間陷入交易流言的爵士明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），傳出計畫要在美國時間8月6日之後才和爵士提前簽下延長合約，這意味著新賽季他將無法被球團交易。 馬卡南還剩下一年約1

奧運籃球／佛尼爾即時火力終結加拿大 法國雙鋒線爆發保4強

以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和戈貝爾（Rudy Gobert）雙塔為號召的法國男籃，沒想到在8強淘汰賽卻是讓「重形坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和「頂級自走

奧運籃球／落後24分神奇逆轉 塞爾維亞延長賽淘汰澳洲晉4強

上半場最多落後澳洲隊24分，塞爾維亞在NBA年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）全能演出下逆轉比分，儘管正規賽被...

奧運籃球／德國男籃勇闖4強 諾維茨基讚：有史以來最好世代

德國男籃在8強賽以13分之差力壓希臘，達成闖進奧運4強的重要里程碑。而在場邊，已經退休的傳奇巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki）正靜靜觀賞著後輩們不斷創造歷史。 「這是我們有史以來最好的一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。