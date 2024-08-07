NBA／馬卡南計畫延長合約續留爵士 新賽季恐無法被交易
最近一段時間陷入交易流言的爵士明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），傳出計畫要在美國時間8月6日之後才和爵士提前簽下延長合約，這意味著新賽季他將無法被球團交易。
馬卡南還剩下一年約1800萬美元的合約，他有資格和球隊提前洽談續約，不過媒體指出，馬卡南不想在8月6日之前就簽約。按照規定，簽定延長合約的球員，將會有6個月的交易冷凍期，下個賽季的交易截止日為2月6日，因此爵士將無法在賽季期間選擇將他送走。
馬卡南過去曾表態，他和家人都很喜歡鹽湖城，希望能夠長期留在這裡。但對於爵士來說，他們一方面想要續留馬卡南，但如果能利用交易他獲得豐厚的資產包括大量的選秀權等，也是值得考慮的選擇。
另一方面，爵士在2025年的選秀權是前10順位保護，若想要爭取明年那些天賦出眾的新秀，馬卡南帶來的戰績也是一個考量點。
目前仍是有許多球隊對馬卡南感興趣，其中尤以勇士最為積極，不過也傳出勇士願用穆迪（Moses Moody）加上多個首輪籤、多個次輪籤+選秀權互換去談交易，不想丟出波傑姆斯基（Brandin Podziemski），這恐怕也很難打動安吉（Danny Ainge）的心。
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