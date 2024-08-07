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奧運籃球／佛尼爾即時火力終結加拿大 法國雙鋒線爆發保4強

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老將佛尼爾第四節後段主宰戰局。 美聯社
老將佛尼爾第四節後段主宰戰局。 美聯社

以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和戈貝爾（Rudy Gobert）雙塔為號召的法國男籃，沒想到在8強淘汰賽卻是讓「重形坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和「頂級自走砲」柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）成了攻堅陣地雙箭頭。兩人全場聯手攻下42分，帶動法國隊從第一節狠狠壓制加拿大，最多一度領先19分。

而在加拿大苦苦追趕一路打到第四節中還有5分差之際，頂尖射手佛尼爾（Evan Fournier）突然殺出，連投帶罰包含一記隨手拋出的超大號三分球，個人獨拿12分，直接掐死了加拿大的反撲希望。最終，法國隊以83比73力壓擁有10名NBA球員坐鎮的加拿大，挺進最後4強，將和德國爭奪金牌戰門票。

亞布塞萊造成加拿大防線巨大麻煩。 美聯社
亞布塞萊造成加拿大防線巨大麻煩。 美聯社

考量到機動力，亞布塞萊基本上取代了戈貝爾的上場時間，此戰9投6中拿下22分5籃板，而他在進攻端的破壞力更讓加拿大付出慘重代價，9次站上罰球線只失手1球；側翼好手柯爾迪尼耶更是三分球5投4中，獨拿20分3籃板3抄截。

佛尼爾雖只得15分，但其中12分至關重要，如同小組賽對日本一戰的重要三分球，佛尼爾又一次展現他的價值；溫班亞瑪此戰手感低迷，10投僅2中，三分球更是6投落空，儘管如此，他在防守端的表現還是起到相當大的作用，得到7分12籃板5助攻3阻攻。

法國全隊共獲得42次罰球機會，而禁區高度吃虧的加拿大只獲得25次罰球，兩隊罰球差距為33比18，但這不只是加拿大陷入苦戰的關鍵。加拿大全隊命中率僅38%，特別是三分球21投5中，整體攻勢完全無法有效開展，也難以用攻守轉換快速累積分數，形成一路挨打的局面。

柯爾迪尼耶的外線讓加拿大付出代價。 路透社
柯爾迪尼耶的外線讓加拿大付出代價。 路透社

相較於法國的進攻運作，加拿大幾乎只靠亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的單打獨鬥，他得到27分5籃板4助攻，除了他之外，只有巴瑞特（RJ Barrett）的16分是超過兩位數。

狀態低迷的穆雷（Jamal Murray）13投3中拿到7分，布魯克斯（Dillon Brooks）9投1中僅得2分。小組賽每場可以拿89分的球隊，在這場生死戰僅得到73分，焉能過關？

亞歷山大遭遇到對手多重夾擊。 美聯社
亞歷山大遭遇到對手多重夾擊。 美聯社

去年贏得世界盃銅牌的加拿大，原本磨刀霍霍期盼能在睽違40年後重返奧運4強之列，甚至挑戰1936年柏林奧運的銀牌結果，但此役的崩盤，球隊只能再冷4年了。

至於上屆東京奧運奪得銀牌追平隊史最佳成績的法國，歷經小組賽差點被日本爆冷以及後續內部風波，仍然在8強扳倒外界看好的加拿大，能否將這股氣勢一路帶到最終戰，地主球迷也在拭目以待。

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