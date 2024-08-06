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奧運籃球／落後24分神奇逆轉 塞爾維亞延長賽淘汰澳洲晉4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇延長賽關鍵進球幫助塞爾維亞力退澳洲。 路透社
約柯奇延長賽關鍵進球幫助塞爾維亞力退澳洲。 路透社

上半場最多落後澳洲隊24分，塞爾維亞在NBA年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）全能演出下逆轉比分，儘管正規賽被米爾斯（Patty Mills）投進高難度追平球，但延長賽在約柯奇連拿4分下仍力退澳洲，以95：90搶進4強，淘汰東京奧運奪下銅牌的澳洲。

35歲的「澳洲王」米爾斯今天展現老將價值，首節他5投4中拿12分，包括3投2中的三分球，率澳洲節末打出一波12：0猛攻，加上吉迪（Josh Giddey）也有5投4中拿8分演出，助隊首節就灌進31分，帶著14分領先進入第二節。

第二節米爾斯又連進2球中距離，加上瑞斯（Duop Reath）快攻灌籃得手，讓澳洲領先到20分；塞爾維亞喊出暫停仍沒能止血，米爾斯中距離跳投再破網，跨節18：0攻勢讓澳洲擴大領先，吉迪再進球後澳洲更取得46：22優勢。

塞爾維亞在NBA年度MVP約柯奇發揮下追分，古德里奇（Marko Guduric）外線破網帶出一波15：2攻勢縮小比分，半場打完將最多24分差距縮小到42：54。

米爾斯上半場11投8中拿20分，吉迪也有13分進帳。

第三節塞爾維亞持續追分，多布里奇（Ognjen Dobric）外線開火讓差距縮小到7分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）連進兩球後多布里奇追加三分彈，讓塞爾維亞追到59：60，3分47秒波格丹諾維奇跳投破網更讓塞爾維亞以一波10：0攻勢逆轉比分。

比分僵持下兩隊打出火氣，2分28秒塞爾維亞阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）被吹違反運動精神犯規，澳洲艾克森（Dante Exum）2罰1中讓將比追平，但約柯奇節末2罰俱中，加上兩隊多次出現失誤下分數凍結，讓塞爾維亞反而帶著67：65領先進入決勝節。

第四節比分拉鋸，3分17秒吉迪底角外線破網後兩隊78：78戰平，米西奇（Vasilije Micic）3罰俱中讓塞爾維亞再取得3分領先，吉迪進球讓比數再追到1分差，但米爾斯讀秒階段中距離出手落空，9.8秒米西奇2罰1中，澳洲最後一擊交給米爾斯，他運球晃過約柯奇，1.4秒投進追平中距離，將比賽82：82逼近延長賽。

延長賽前段比數仍拉鋸，約柯奇延長賽首度得分就讓塞爾維亞以91：90超前，25.1秒他中距離再破網，澳洲喊暫停後又出現發球失誤，吉迪最後一擊還扭到腳踝，最終塞爾維亞就以95：90辛苦搶下4強席位，下戰將和衛冕軍美國與巴西之戰的勝家爭金牌戰門票。

約柯奇今天21分、14籃板、8助攻、4抄截都是全隊最高，波格丹諾維奇17分、米西奇14分都是逆轉功臣；澳洲以米爾斯26分最高，吉迪25分，但24分領先沒把握，錯過挑戰頒獎台機會。

老將米爾斯在正規時間剩1.4秒轟進追平跳投。讓澳洲一度看見贏球的希望。 路透社
老將米爾斯在正規時間剩1.4秒轟進追平跳投。讓澳洲一度看見贏球的希望。 路透社

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