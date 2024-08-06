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奧運籃球／德國男籃勇闖4強 諾維茨基讚：有史以來最好世代

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
以施羅德(中)和華格納為首的德國隊，在最近3年國際賽戰功彪炳。 新華社
以施羅德(中)和華格納為首的德國隊，在最近3年國際賽戰功彪炳。 新華社

德國男籃在8強賽以13分之差力壓希臘，達成闖進奧運4強的重要里程碑。而在場邊，已經退休的傳奇巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki）正靜靜觀賞著後輩們不斷創造歷史。

「這是我們有史以來最好的一個世代，」諾維茨基談到眼前這支最強大的德國隊，「這支國家隊是我們歷史上所擁有的最完整陣容。」

過去被稱為籃球沙漠的德國，扣掉1936年柏林奧運和1972年慕尼黑奧運，僅有在1984年和1992年兩度打進奧運。一直到諾維茨基躍升成為NBA明星球員，為德國籃球帶來了改變。他們在歐錦賽進入4強，之後分別挺進到2008年北京奧運和2021年東京奧運。

後續新生的德國隊在2022年歐錦賽拿下銅牌，2023年世界盃贏得冠軍，如今德國如果能夠站上奧運頒獎台，他們將是連續3年在國際大賽中奪牌，寫下一頁輝煌。

傳奇巨星諾維茨基場邊觀戰。 路透社
傳奇巨星諾維茨基場邊觀戰。 路透社

鋒線大將F.華格納（Franz Wagner）將目前德國隊的成功發展歸功於諾維茨基。

「諾維茨基參加奧運時，我當時才7歲。我們能夠取得如此進步，是因為有他這樣的人。所以我們有責任繼續前進，並且了解是誰打開了這扇門，讓我們能夠站上這麼舞台。」F.華格納說。

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