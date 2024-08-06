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奧運籃球／安戴托昆波隻手難撐 德國慢熱仍淘汰希臘闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波隻手難敵德國群虎。 歐新社
安戴托昆波隻手難敵德國群虎。 歐新社

巴黎奧運男籃8強賽今天登場，第一場差點演出爆冷戲碼，希臘開賽在當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍下打出16：4的開節攻勢，但德國半場打完追平比數，下半場也壓制住希臘攻勢，最終以76：63淘汰希臘，在退役名將「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）見證下晉級4強。

去年男籃世界盃首度登頂的德國，第一節進攻當機，最多落後12分、首節也陷入11：21落後，不過第二節就找回狀態，單節打出25：15攻勢，半場36：36追平，三節打完再以59：52反超。

華格納攻下德國最高的18分。 法新社
華格納攻下德國最高的18分。 法新社

希臘第四節進攻當機，德國領先擴大到兩位數，1分50秒施羅德（Dennis Schroder）投進外線更讓德國領先擴大到72：57，提前鎖定勝利，最終以13分差距淘汰希臘。

德國3人得分兩位數，華格納（Franz Wagner）攻下德國最高的18分，施羅德13分、8助攻，蒂曼（Johannes Thiemann）10分；希臘以安戴托昆波22分最佳，沃克普（Thomas Walkup）12分。

安戴托昆波難以抵擋陣容深厚的德國。 美聯社
安戴托昆波難以抵擋陣容深厚的德國。 美聯社

德國挺進4強，下戰將遇地主法國和加拿大間的勝家。籤表下半區的8強賽，分別由衛冕軍美國出戰巴西，以及塞爾維亞迎戰澳洲。

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