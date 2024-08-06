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奧運籃球／直言美國男籃最強優勢 巴克利笑：輸了就別回來了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國隊先發替補星度滿滿，是他們爭取5連霸的最大優勢。 路透社
美國隊先發替補星度滿滿，是他們爭取5連霸的最大優勢。 路透社

當巴克利（Charles Barkley）代表夢幻隊出征奧運時，全世界其他國家僅不到10位球員在NBA打球，但在巴黎奧運上已經超過50位NBA球員代表各國出賽，這意味著強權之間競爭更加激烈，甚至連傳統戰力較弱的非洲、亞洲球隊都造成其他球隊不小的威脅。

「首先，各國籃球實力有進步嗎？這是百分之百肯定的。」巴克利在出席喬治（Paul George）的節目中表示。不過巴克利認為，其他國家雖然擁有一些超頂尖球星看起來足以趕上美國隊，但陣容深度還有一定差距。「他們仍然還不如美國隊。」

「你能擁有約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）這些頂級球星，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也很優秀，但我們依然能在每一場比賽中放上10名最好的球星，甚至12個。」

巴克利繼續說道，「所以，世界籃球變得更好了，但我們仍擁有最好的球員層。當你看向美國隊的板凳席陣容，其他國家不會有像泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、懷特（Derrick White）這樣的替補。他們很難有這樣的陣容。」

基於此，喬治回應巴克利，認為擁有10名NBA戰將的加拿大，無疑是最有機會扳倒美國隊的球隊。「如果他們能打出團隊，他們很可能會是帶給美國隊真正威脅的球隊之一。」

喬治也提到，各國戰力多少都還存有缺陷。「加拿大後場很棒，但禁區尺寸不夠好。而法國雖然有身材優勢，卻沒有好的後衛支援。你很難在國際上找到能夠在禁區、側翼和後場都完整串聯的球隊。」

「所以，如果美國隊輸了，就不要回來了。」巴克利附和並開玩笑地說。

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