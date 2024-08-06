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奧運籃球／美國隊相隔28年再戰巴西 柯爾提兩大提防重點

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國隊準備展開最後淘汰賽征途。 美聯社
美國隊準備展開最後淘汰賽征途。 美聯社

尋求奧運5連霸的美國男籃，小組賽以場均21.3分的淨勝分順利連勝晉級，8強賽將面對巴西。根據統計，美國男籃在奧運場上已經對戰巴西取得9連勝。

不過這9次交手都已經是20世紀的事情了，最近一次是在1996年亞特蘭大奧運，當時面對強大的「夢幻三隊」，國際賽超級得分王施密特（Oscar Schmidt）領軍的巴西也是在8強賽交手，最終以23分之差落敗。當時38歲的施密特拿下26分。

就在施密特高掛球鞋後，巴西男籃雖陸續出了巴伯沙（Leandro Barbosa）、努內（Nene）、瓦魯喬（Anderson Varejao）、史普利特（Tiago Splitter）等NBA球員，但在阿根廷、波多黎各等強勢崛起之下，巴西連續3屆無緣奧運，職到2012年倫敦奧運才取得資格。巴西當時以小組第2挺進8強，以5分之差敗給阿根廷。

2016年里約奧運，巴西身為主辦國但表現並不理想，小組賽2勝3敗僅贏過奈及利亞，提前遭到淘汰。

巴西相隔28年要在奧運8強賽對上大魔王美國。 路透社
巴西相隔28年要在奧運8強賽對上大魔王美國。 路透社

時隔28年，巴西又將在8強賽遭遇美國男籃，一般預估「森巴軍團」恐怕難逃被狂轟猛炸的命運。不過美國隊主帥柯爾不敢輕忽，直言球隊必須嚴陣以待，做好準備。

「我們幾乎遇到了所有國家，澳洲、塞爾維亞和兩次德國，他們都是訓練有素的優秀球隊，但我們還沒有遇過巴西，這是我們的重點。我們必須做好準備。他們前一戰狂砍18顆三分球，而且是本屆奧運最會搶進攻籃板的球隊。」柯爾說。

巴西這屆奧運有6名不同的球員平均可拿8分以上，進攻點廣；且每場平均進攻籃板數達13個，團隊三分球命中率亦高達45％。

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